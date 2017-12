Päris mitmed meie lugejad-vaatajad on avaldanud soovi teada saada mida sööb Paljas Porgand, mis on tema lemmiksöögikohad, mida ta väljas käies sööb, millised on tema must-be toiduained, palju kaloreid ta tarbib, mis on kaunitari makrode vahekord jpm.

Portobello seeneburger sobib kindlasti ka liha armastajatele ja kõige suurem nipp ongi selles, et ma ei kasuta burgeri valmistamisel nisutooteid. Sai annab meile lihtsalt tühje kaloreid. Saia asemel ongi portobello seen, mis on tavalisest seenest tunduvalt suurem. Portobello seeni on võimalik täna osta kõikidest suurematest toidukauplustest.

Valmistamine:

Põhjaks suur portobello seen, selle peale tomati- barbeque kaste, seejärel juust ja pihv. Aga tegu pole lihapihviga, vaid ubadest valmistatud kotletiga, mis koosneb mustadest ubadest ja šampinjonidest. Lisatud on ka erinevad maitseained. Eriti laugulisi nagu sibul ja küüslauk. Loomulikult võib ohtralt lisada ka rohelist kraami. Selline burger on väga kiudainete rikas ja kõrge toiteväärtusega.

