Mälestamaks täna surnud Tartu ülikooli rektorit Volli Kalmu on ülikooli peahoone on mattunud pimedusse, valgustatud on ainult katusel pooles vardas lehviv riigilipp ja sammaste jalam, kuhu tartlased on hakanud tooma küünlaid.

Veel laupäeva hommikul säras ülikooli peahoone koos kõikide jõulukaunistustega, tartlaste meelest on ülikooli peahoone jõulude ajal linna üks kaunimaid maju.

Täna õhtuks olid jõulukaunistused kustutatud. Ülikooli sammaste vahel on tartlased rektori mälestuseks süüdanud küünlad.