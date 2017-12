President Kersti Kaljulaid tunnistas Anu Välbale antud aastalõpu intervjuus, et ta mõistab, miks Eesti elanikud Lätis alkoholirallil käivad, kuigi ta ise ei ole väga suur kangema alkoholi tarvitaja ja piiritus seostub meie riigipeale alati laboratoorsete töödega.

"Mina olen elanud kaua Luksemburgis, kus kõik piirikülad sisaldavad tohutul hulgal bensiinijaamu ja samal ajal käivad sealt riigist kõik inimesed Saksamaale ja Belgiasse toidupoodi, sest nii on odavam. Kui meil kord juba on inimeste ja kaupade vaba liikumine ja eurotsoon ehk raha ei ole ka vaja vahetada, siis see on ju ainult normaalne," ütles Kaljulaid ERRi uudisportaali vahendusel.

Kaljulaid tunnistas, et peaaegu kõik, kellega ta on kohtunud on siis kui kõlab sõna "Estonia", siis sinna ette lisanud "e" peaaegu et automaatselt.

"Oli üks kohtumine, kus kohal viibis ka tema abikaasa ja siis Donald Trump. Ja ta ütleski: et nii, siin on tütarlaps Euroopast, e-Estonia on see, kuidas nad seal kutsuvad seda digitaalset riiki. Ja tõepoolest, ka tema teab."