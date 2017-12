Vald plaanib rajada kolledži territooriumile spordiväljakuid ning panna kompleks end tagasi teenima, kuid ületada tuleb kaks tõket: üks neist on see, kuidas kompleksi rahastamises erinevate huviliste vahel kokku leppida.

Muraste politsei- ja piirivalvekolledž hõlmab 22 hektarit ja see valmis Euroopa raha toel kümme aastat tagasi, kuid suleti kaks aastat tagasi.

Teine kitsaskoht on juurdepääsutee - see viib läbi looduskaitseala ja seda ei saa laiendada. Uue tee ehitus aga on kallis.