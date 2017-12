„Äärmiselt kurb on, et nii traagiline liiklusõnnetus on toimunud pühade eel. Tänase raske liiklusõnnetuse kõiki asjaolusid ja põhjuseid selgitab kriminaalmenetlus. Teisi liiklejaid palun aga olla äärmiselt tähelepanelikud keerulistes ilmastikuoludes, valides teeoludele vastava ohutu sõidukiiruse,“ sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Alar Karu. „Kindlasti varuge piisavalt aega, et ei peaks kiirustama.“

Hukkunu isik on tuvastatud, BMW roolis oli 33-aastane mees. Veoauto juht oli kaine, hukkunu võimalikku joovet selgitab välja ekspertiis.