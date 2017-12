Mina tahtsin, et Sa kandideeriks. Ma olin kindel, et ülikoolipere on Sinus näinud head juhti. Esimene rektoriaeg tuleb ju lootuste ja lubaduste pealt, teine juba tehtud töö põhjal. Sina kõhklesid. Mõtlesid, et veel viie aasta pärast ei ole Sul enam nii lihtne midagi uut ehitada. Ma polnud kunagi mõelnudki, et võiksid olla nii lähedal pensionieale. Siis saingi teada. Aga tundus, et aega on igavesti või vähemasti palju.

Ju tundsid nii ka ise. Aitäh, Volli, et sa tegid meie ainsa, maailma ainukese eestikeelse universitase, tuleviku tõmbetuultele vastupidavamaks. Sinu eesmärk ei olnud kunagi edetabelid, aga hästi juhitud asutuste töötulemused paistavad ikka kaugele, isegi kui neile ise niiväga tähelepanu ei pööragi. Sina ei olnud ülikooli müügimees, Sa olid põhjalik ja julge tegutseja. Sa polnud õieti üldse kuigi hea müügimees. See tegi mulle natuke muretki enne, kui Sinust sai esimest korda ülikooli rektor. Kas tänapäeval, kodus või kaugemal, üldse keegi märkab, kui lihtsalt hästi teha? Ilma sellest pidevalt kõigile kuulutamata? Aga näed, vähemasti akadeemilises maailmas ikkagi veel saab.