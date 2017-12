Enne jõule varutakse kodudesse ohtralt toitu, millest suur osa läheb tõenäoliselt raisku. Et Eurobaromeetri uurimuse järgi raisatakse Eestis aastas inimese kohta 265 kilo toitu aastas, mis on Euroopas neljas tulemus, võiks enne pühade saabumist mõelda, kuidas jõulude ajal vähem toitu raisata.

Algatuse Kingi Targalt eestvedaja Katrin Pärgmäe sõnul on jõulud oluliselt mõnusamad, kui toidukoguseid planeerides olla realistlik, veeta rohkem aega õues ning süüa kvaliteetset toitu. “Kui on näha, et eelmisel aastal jäi jõulude ajal suur kogus toitu üle, siis võib sel korral julgelt koguseid vähendada ja pöörata tähelepanu sellele, et toit oleks kodumaine ning puhas. Osa meie toidust tuleb arengumaadest, kus on puudus nii põllumaast kui veest. Toidu raiskamine hävitab loodusvarasid nagu vesi ja põllumaa, tekitab tarbetut prügi ning aitab kaasa kliimamuutuste tekkele.”

Kingi Targalt kogus kokku nipid, kuidas jõulude ajal vähem toitu raisata.