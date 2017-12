- 18. jaanuaril nägi Jaapanis ilmavalgust maadleja Kaido Höövelsoni ehk Baruto poeg, kes sai Taara jumala nimest inspireeritult nimeks Taar Höövelson.

Baruto (Facebook)

Veeburar:

- 23. veebruaril said pisitütre isaks poliitik Lauri Luik ja tema elukaaslane Reelika Pirk. Paaril oli juba 2015. aastal sündinud poeg Rasmus.

Märts:

- 22. märtsil tervitasid oma esiklast saatejuht Kristo Elias ja tema abikaasa Joanna. Poeg sai nimeks Jasper.

- 25. märtsil sündis näitlejapaari Märt Piusi ja Saara Kadaku perre samuti esiklaps – tütar Susanna.

Saara Kadak (instagram.com/saara.kadak)

- Märtsis sündis tütar Stella modelliagentuuri juhi Evelyn Mikomäe ning tema abikaasa Sven-Olofi perre. Paari poeg Sanders tõusis seega suure venna staatusesse.

Aprill:

- 15. aprillil tervitasid teist last Koit Toome ja Kaia Triisa. Sedapuhku sündis nende perre poeg Richard, kes vanematega juba mai algul ka Kiievisse Eurovisionile põrutas. Koidu ja Kaia peres kasvas juba tütar Rebecca.

Koit Toome (Stina Kase)

- Aprilli lõpus sündis poeg Eesti vehklejale Katrina Lehisele. Laps sai nimeks Henri.

Mai:

- Mai algul sai pisitütre Rumi emaks näitleja ja laulja Marilyn Jurman. Tegu on Jaapani naisenimega, mis võib – olenevalt sellest, milliste märkidega see kirja on pandud – ilu, lasuriiti, kulgemist või vee voolamist.

Marilyn Jurman (instagram.com/marilynjurman)

- 7. mail sündis esiklaps, poeg, moelooja Liisi Eesmaa perre. Liisi rääkis juba lapseootel olles, et tahab lapsele panna väega nime ja nii see saigi. Pisipojale pandi nimeks Kuu!

Liisi Eesmaa (instagram.com/liisieesmaa)

- Liisi Eesmaa pojaga samal päeval nägi Mailis Repsi peres ilmavalgust kuues laps – sedapuhku tütar Charlotte. Charlottet ootasid ees vennad Richard, Karl Robert, Henry Roger ja Frederick ning õde Elizabeth.

Mailis Reps noorema lapse Charlottega (Teet Malsroos)

- 23. mail soovis Eesti ujumisliit oma Facebooki lehel õnne ujuja Martti Aljandile ja tema abikaasa Annikale, kes said tütre vanemateks. Piiga sai nimeks Adriana.

- Vutiäss Joel Lindpere ja tema abikaasa Julia tervitasid maikuus aga lausa kaht beebit – nende perre sündisid kaksikud poisid Jonel ja Jesse. Julia ja Joeli ühine soov oli, et nimed võiksid alata J-tähega. Lapsi nähes tundus Joelile, et üks on Jonel, ja Juliale, et teine on Jesse.

Joel ja Julia Lindpere pojad (instagram.com/julia_lindpere)

- Maikuus sündis teine tütar teletandemi Triin ja Toomas Luhatsi perre. Paari esiklaps, kuueaastane Lillemor, sai väikse õe, kellele pandi nimeks Lorelei.

Triin ja Toomas Luhats (Erlend Štaub)

- Maikuus sündis kolmas poiss Mikk ja Mari Jürjensi perre. Uut ilmakodanikku ootasid ees kaksikud poisid Jan ja Marius.

Juuni:

- 10. juunil täienes ka lauljatar Helen Randmetsa kodune meestevägi. Helen tõi ilmale kolmanda poja. Peres kasvasid juba Marlon Frei ja Roben Thor.

Helen Randmetsa lapsed (instagram.com/helenrandmets)

- 7. juunil tervitasid tütart rahvamuusik ja Hiiu Folgi korraldaja Astrid Nõlvak ja tema abikaasa Rainer. Astrid kirjutas Facebookis, et 7. juunil kell 14.21 sündis nende perre kõige armsam ja oodatum kingitus maakera peal - väike Marie-Eliise Nõlvak.

- 13. juunil said Eesti endine tippkergejõustiklane Kaie Kand ja tema Hollandi kettaheitjast abikaasa Erik Cadée said vanemateks. Uuele ilmakodanikule pandi nimeks Lucas Cadée.

- „Kättemaksukontorist“ ja paljudest teatritükkidest tuttav Kadri Rämmeld ja tema näitlejast abikaasa Meelis Rämmeld tervitasid 15. juunil ühist poega, kes sai nimeks Rudolf. Kadril on varasemast kaks last – tütar Miira ja poeg Voldemar. Ka Meelisel on kaks last.

Kadri ja Meelis Rämmeld (Teet Malsroos)

- Laulja Marten Kuningas ja tema elukaaslane, Telliskivis asuva kohviku Renard Coffee Shop üks omanikke Keit Lillemäe tervitasid juuni keskel siia ilma uut inimest. Marteni ja Keidu esiklaps, pisike Teodor nägi ilmavalgust 18 juunil.

- 28. juunil tervitasid tütretirtsu Tomi ja Anni Rahula, kes panid pisikesele nimeks Rubi. 2013. aastal abiellunud paar mõtles nime välja isekeskis ning see oli otsustatud juba enne sündi, rääkis Tomi ema, dirigent Lydia Rahula Publikule. Tomil on eelmisest abielust tütar Agathe Vega.

Anni ja Tomi Rahula (Erlend Štaub)

- Juunis sündis kolmas laps, poeg Tim Gustav näitleja Taavi Tõnissoni perre. Tim Gustavit ootasid ees vend Mihkel ja õde Mia.

Juuli:

- 2. juulil sündis tütar Gloria Eesti seitsmevõistleja Grete Šadeiko ja tema kihlatu Ameerika jalgpalluri Robert Griffin III perre. Piiga sai nimeks Gloria.

Grete Šadeiko (instagram.com/gretesadeiko)

- Juulis sündis teine laps, tütar, tippujuja Triin Aljand Mankoči perre. Nooremat õde ootas juba ees 2015. aastal sündinud poeg.

- 24. juulil said teise lapse, poeg Henri, maadleja Heiki Nabi ja tema abikaasa Egle Eller-Nabi. Paari esimene laps, Renata, tõusis suure õe staatusesse.

August:

- 12. augustil said esiklapse, tütre Isabeli vanemateks Ines Karu-Salo ja Martin Salo.

Ines ja Martin Salo (Alar Truu)

- 16. augustil sündis tütar Karliine DJ Urmas Kolsari ja lätlannast modell Kristiine Smirnova perre.

September:

- Septembri algul sündis tütar saatejuht Roald Johannsoni ja tema kallima Karini perre. Roald ei ole tütre nime paljastanud, kuid on vihjanud, et kreeka keeles tähendab see jumala kingitust.

- 4. septembril nägi trummar Hele-Riin Uibi ja tema kallima Raiko Pacheli perre tütar Eleonora, kes on paari esiklaps.

Hele-Riin Uib (Õhtuleht)

- 8. septembril sündis Martin ja Eeva Helme perre tütar Gloria, keda ootasid ees õed Helen, Iiris ja Viktoria ning vend Edward.

- 20. septembril said tütre vanemateks stsenarist Katrin Maimik ja kunstnik Enn Tegova. Eelmisel aastal režissöör Andres Maimikust lahutanud Katrinil on Andresega kooselust ka 6-aastane tütar Miriam Mia, Ennul on kaks täiskasvanud last.

KATRIN MAIMIK lapsega Tags: Katrin Maimik (Viktor Burkivski)

Oktoober:

- Muusikud Brigita Murutar ja Paul Neitsov said 6. oktoobril samuti tütre vanemateks – nende peres nägi ilmavalgust piiga, kellele pandi nimeks Loore.

- 7. oktoobril said teise lapse, sedapuhku poja, vanemateks näitleja Hendrik Toompere juunior ning tema abikaasa Maria. Poega, kes sai nimeks Karl Hendrik, ootas ees juba õde Hermine.

- 9. oktoober tõi pereõnne poliitikute Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski perre, kui ilmavalgust nägi nende poeg Morgan.

Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski (Stanislav Moshkov)

- 21. oktoobril sündis kolmas poeg poliitik Kristen Michali ja tema abikaasa Evelini perre.

November:

- 23. november tõi pereõnne poliitik Rainer Vakra ja tema kallima Marilin Looki perre, kui Marilin tõi ilmale nende ühise poja, kellele pandi nimeks Konrad.

Rainer Vakra (Facebook)

- 28. novembril said tütre vanemateks räppar Kaarel Kose ja tema abikaasa Pirje. Nende peres kasvasid juba ühine poeg Pärtel ning naise varasemast suhtest sündinud poeg Erik Rasmus

Detsember:

- 16. detsembril said teise poja Eesti populaarseim spordikommentaator Kalev Kruus ja tema elukaaslane Christiin tervitasid laupäeval oma perre teist poega. Uus ilmakodanik sai nimeks Sandor, teda ootas kodus kaheaastane vend, pere esiklaps Lennart.