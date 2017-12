Muusik Sulo Tintse tunnistas aasta algul Kroonikale, et tema teine abielu, veidi üle kolme aasta kestnud liit Gerli Tintsega on saanud lõpu. „See abielu on läbi saanud. Täna on minu elus ka uus inimene, kes ei ole põhjus minu lahutuses. Mis seal salata – kasvasime Gerliga lahku. Meie suhted halvenesid lõplikult üle aasta tagasi,“ rääkis Sulo.

Veebruaris tunnistas näitleja Üllar Saaremäe Kroonikale, et tema ja teatrikunstnik Kristi Leppik lahutasid novembris abielu. Paari armastus süttis juba üle 20 aasta tagasi, koos elati sellest ajast pool. Paar ütles, et nende suhe käis juba aastaid kokku-lahku ning lõpuks otsustati sellele punkt panna.

Veebruaris kolis oma elukaaslasest Aleksei Savitskist lahku lauljatar Ithaka Maria Harito. Kroonika vahendas, et paari suhtes on mõõn valitsenud juba vähemalt läinud aasta lõpust. Ithaka kolis enda ja Aleksei kahe lapsega elama korterisse, mille ta ostis 12 aastat tagasi eksabikaasa Tomi Rahulaga.

20. juulil teatas nõianeiu Marilyn Kerro oma Facebooki lehel, et on elu- ja ametikaaslase Aleksandr Šepsiga suhte lõpetanud. „See ei tähenda, et midagi juhtus. Kõik on korras,“ kinnitas ta toona, viidates ka omavaheliste heade suhete jätkumisele. „Meil mõlemal on oma elu ja ma austan Sašat väga. See, et oleme koos ühel pildil, tõendab, et me ei ole vaenlased.“

Poliitiku ja ettevõtja Tõnis Paltsi suhe abikaasa Karmeniga sai lõpu suve alguses, mil mees kolis väidetavalt välja oma Tallinna vanalinna luksuskorterist, et pöörata elus uus lehekülg. Hiljuti ilmus Tõnis avalikkuse ette endast poole noorema naisega, kellega koos kasvatab ka ühist last. „Jah, me oleme Karmeniga lahku läinud ja olen oma uue kaaslasega väga õnnelik,“ kommenteeris mees. Ühist elu Karmeniga jääb Tõnisele meenutama tütar Kärri ning pojad Karli, Tõnis ja Thomas.

Märtsis sai teatavaks, et Heli ja Gunnar Krafti 25 aastat kestnud abielu on juba möödunud suvel lahutatud. „Läksime lahku sõbralikult ja vastastikusel kokkuleppel,“ ütles Heli Publikule. Naine paljastas, et võttis tagasi oma neiupõlvenime Mets. „Mul on see nimi juba ajaloo annaalidesse kirjutatud ja peale lahutust tuli mõte, et võtan nime tagasi.“

Juunis teatasid lahutusest kiropraktik Allan Oolo ja tema abikaasa Vivika. „Meie ühine tee, millest sündis kaks imelist last oli täis suurt kirge ja armastust, on jõudnud omadega punkti, kus ületamatute erimeelsuste tõttu pole võimalik üheskoos jätkata.“ Nende abielu sai ametliku punkti 13. juulil. Vivika sõnul kaotas ta end suhtesse ning see sai paarile saatuslikus. „Tegelesingi ainult nende asjadega, mis olid Allaniga seotud. Enda asjad, enda soovid ja tahtmised jätsin unarusse."

Muusik Silvia Ilvese ja tema miljonärist kaaslase Jukka Rautio suhe sai valusa lõpu jaanuaris. Mehel, kes kohtudes oli end vallaliseks nimetanud, oli tegelikult teine pere Soomes. Poolteist aastat kestnud suhtele pani lõpu Jukka teise naise saadetud sõnum Silviale, kus ta süüdistas muusikut perelõhkumises. „Selgus, et tegelikult nad ei olegi lahutatud,“ rääkis Silvia. „Aga mina, naiivitar, arvasin, et on.“

Suvel andis ärimees Andrei Korobeinik lahutuse saamiseks kohtusse oma abikaasa Tatjana-Elis Korobeiniku. „Ma ei saa seda kinnitada, sest tegemist ei ole avaliku huvi alla kuuluva teemaga,“ sõnas Korobeinik 24. juulil, päev enne kohtuistungit. Andrei ja Tatjana-Elis abiellusid paar aastat tagasi ja neil on ühine tütar.

Abielusaatest tuntud Helen ja Kalvi-Kalle on paar, kellele kevadel elas telerite vahendusel kaasa hulk inimesi. Kui saates näis paar kui teineteisele loodud, ei pakkunud päris elu sugugi pikka ja roosilist suhet. Loetud kuud hiljem algasid tülid, millel fännid sotsiaalmeedias hingestatult silma peal hoidsid. „Suhted ei ole teistele jagamiseks! Paaridevahelised suhted on isiklikud, mitte väljapoole demonstreerimiseks!” kirjutas Helen Facebookis oma konfliktidest Kalvi-Kallega, pahandades kaaslase avameelsuse üle. Nüüd on asi jõudnud nii kaugele, et Helen ja Kalvi-Kalle saavad lapse, kuid Helen on otsustanud saada üksikemaks.

Juulikuu tõi lahutusuudise ka endise vormelisõitja Marko Asmeri perre. Asmeril oli tihe aeg – kõigepealt jäi ta Viimsi toidupoe parklas autoga ukerdades silma ning selgus, et mees on alkoholijoobes. Mõni aeg hiljem selgus, et tema ja abikaasa Gerli on lahutanud oma abielu. „Eks see on väga kurb sündmus. Ja raske on. Eriti lastele, keda me peame ikka nüüd koos kasvatama,“ ütles mees Publikule. Marko ja Gerli abiellusid 2014. aastal.

13 aastat koos olnud muusikud Lenna Kuurmaa ja Robert Vaigla, kes varemgi-kokku lahku käinud, kuid lõpuks teineteist leidnud ja kaks lastki saanud, teatasid augustis, et on otsustanud lõplikult eri teid minna. "Elu on jõudnud tänaseks sinnamaale, et meie lähisuhe Robiga lõppes mõlemapoolse taipamise tulemusena," sõnas Lenna Kuurmaa. "Meie läbisaamine on endiselt väga hea ja sõbralik, kasvatame koos meie ühiseid tütreid ning oleme lapsevanemad ja sõbrad. Rohkem ja pikemalt oma eraelu teemal midagi kommenteerida ei näe me vajadust," andsid muusikud teada ühises pressiteates.

Oma elukaaslasest ja kahe lapse emast Annist läks sügise hakul lahku näitleja Juss Haasma. „Oleme elanud lahus juba mõnda aega ja me ei näe selles midagi halba ega imelikku, lähedased on mõistvad,“ tunnistas mees Elu24-le.

2011. aastal salaja oma kallima Arliniga abiellunud filmimees Ken Saan teatas oktoobri lõpus Facebookis, et on lahutanud. Mees lisas sotsiaalmeediasse elusündmuse „lahutatud“, kuid kumbki osapool sel teemal kommentaare ei jaganud.

Tänavu valentinipäeva paiku teatasid oma suhtest laulja Uku Suviste ja populaarne blogija Merilin Taimre ehk Paljas Porgand. Noorte õnn jäi üürikeseks, sest juba novembri lõpus teatas Uku oma sotsiaalmeediakontol ühise pildiga, et nad on otsustanud lahku minna. "See näitab inimeste tugevust, mitte nõrkust, omavahelised sidemed lõhkuda. Isegi siis, kui see on viimane asi, mida tahetakse. Me austame teineteist piisavalt, et õigel hetkel teineteisest lahkuda. Me palume teilt kõigilt meie otsust austada ja meilt küsimusi mitte esitada. Meie suhe on olnud tähtis etapp meie mõlema elus, ent kõik head asjad saavad kord otsa.“

Septembris lahvatas uudispomm, kui selgus, et Eesti esirokkar Tanel Padari kallim Kristel Mardisoo on abielus! Selgus, et Mardisoo on mullu sõlminud ametliku liidu mõrvatud ärimehe Mait Metsamaa poja Andreasega. Kristel tunnistas Kroonikale, et nii see tõesti on ja nad on Taneliga korduvalt aastate jooksul kokku ja lahku käinud. Sellest, miks ta aga teise mehega abiellus, Kristel ei rääkinud. Tänaseks on Kristeli ja Taneli teed lõplikult lahku läinud ning rokkari kõrval on uus kaunitar.

Pea kolm aastat kestnud suhtele Anna Leppikuga pani aasta lõpus punkti muusik Artjom Savitski. „Oleme tõepoolest lahku läinud. Nägime kooseksisteerimist ja tulevikku erinevalt. Oli rahumeelne lõpp, kus ühel hetkel mõlemale lihtsalt tundus targem lahti lasta. Soovin Annale parimat. Tegu on suurepärase inimesega,“ ütles mees Kroonikale.

Juba möödunud aastal sahistati, et edukas filmitandem Andres ja Katrin Maimik on lahku minemas. Tänavu märtsis postitas Andres aga oma sotsiaalmeediasse pildi, mis tehtud perekonnaseisuameti büroo lahutusosakonna aknast, andes mõista, et abielu on saanud ka ametliku lõpu. Katrin Maimik ei soovinud teemat kommenteerida, sest see on liiga isiklik. Nüüd on Katrin suhtes kunstnik Enn Tegovaga, kellega nad mõni aeg tagasi ka tütre said.

Muusikamänedžer Kadri Tali lahutas mõni aeg tagasi abielu soomlase Martin Lehtoneniga. Suhe hakkas hapuks minema juba üle aasta tagasi, kui esimesed sammud lahutuse suunas tehti. Soomes tuleb abikaasadel otsust läbi mõelda kuus kuud. Pikk mõtlemisaeg paari suhtesse aga paranemist ei toonud. „See on meile kõigile raske ja valus teema. Mis seal siis ikka! Meil on kaks toredat poega. Neile on ju oluline, et ema ja isa oleksid sõbralikus üksmeeles. Kõige tähtsam on, et poiste jaoks oleks pere olemas. Mehed ja naised võivad lahutada, aga lastest ju ei lahutata. Laste nimel elame me Martiniga tegelikult siiani reaalselt ühe katuse all koos,“ paljastas Kadri novembris Kroonikale.

Septembris lahutas oma teise abielu toiduketi Mamo asutaja Margit Härma. Tema abikaasa Tanel pidi tööasjus minema Londonisse ja lahutuse peamiseks põhjuseks oligi pidev distants abikaasade vahel, vahendas Kroonika. Tanel ja Margit olid abielus viis aastat, kuid Margiti sõnul tulid lõpuks ikkagi mängu kaugus, kurbus ja igatsus, mis lõpuks lihtsalt üle keesid ja suhte jätkumise võimatuks tegid.

Kolm kurba lahkuminekut toimus ka muusikamaastikul:

Juunis teatas Tanel Padar sotsiaalmeedias, et 15 aastat kuulajaid hullutanud rokkbänd The Sun pakib pillid kokku. Tanel sõnas Ekspressile antud usutluses, et otsus küpses kaua, paar aastat. Mees põhjendas, et 15 aastat tehti täpselt sama muusikat. Siis katsetati pisut uutmoodi, looga „Aega on“, kuid fännid olid pahurad. „Samas, mul pole mõtet muusikat kirjutada, kui ta kukub välja selline, nagu ma tegelikult ei tahaks. Siis jõudsingi juba järgmise küsimuseni: kas ma tahan teha seda, mida ma teen? Ma näiteks lootsin, et kui ma ühel päeval enam napsi ei võta, siis need asjad häirivad mind vähem. Aga hakkasid veel rohkem häirima!“ Nüüd on Tanelil omanimeline uus bänd ning mees annab kontserte ka Tanel Padar Blues Bandiga ja on eluga rahul.

Detsembri algul tuli sotsiaalmeedias aga pommuudisega lagedale Eesti metalmuusika lipulaev Metsatöll. Bänd teatas, et trummar Marko Atso lahkub ning peagi liitub nendega uus trummar. „Lahkumine oli paratamatu - aasta-aastalt saime üha enam aru, et tahame jagada oma lava ning muusikat sarnaste väärushinnangutega pillimängijatega, erimeelsused loomingus ja meeskonnas viivad vastasel korral karja lõpuks ikka rappa,“ kirjutas bänd. „Asi pole selles, kas me läksime tülli või mitte, aga paar aastat on juba päris palju asju olnud nii, nagu nad on. Kuidagi on tunne, et kõigile on niimoodi parem,“ kommenteeris Atso Õhtulehele ja ütles, et asjad lihtsalt kulmineerusid nii.

Cartooni laialiminek