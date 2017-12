Vana aasta lõppedes on paslik teha tagasivaade 2017. aastasse ning näha, kes Eesti kuulsustest sel aastal oma ellu uue armastuse leidsid või kes kuulsustest hoopis teineteist leidnud on.

Eelmisel kuul paljastas kunstnik Tauno Kangro, et on juba aastaid tagasi lahku läinud oma eelmisest kallimast ning tema elus puhuvad uued tuuled. „Me oleme aastakene või kaks juba koos olnud. Ta on 38aastane ja elab Sauel,“ pajatas mees intervjuus Kroonikale.

Tanel Padar

Tanel Padar ja Lauren Villmann (Robin Roots)

Rokkar Tanel Padari suhe Kristel Mardisooga läks suure pauguga lõhki, kuid mees ei jäänud kauaks üksi. Novembris saabus ta Saku suurhallis peetud tennisematši vaatama modell Lauren Villmanniga. Paarike ei hoidnud end tagasi ja õrnutses avalikult, mõni päev hiljem märgiti end ka sotsiaalmeedias suhtesse, tehes asja ametlikuks. Tanel kinnitas „Ringvaates“, et tema uus suhe pole mingi promotrikk.

Mirtel Pohla ja Toomas Olljum

Mirtel Pohla ja Toomas Olljum (Erlend Štaub)

Näitlejanna Mirtel Pohla poseeris detsembri algul PÖFFi lõpugalal fotograafidele käsikäes muusikamänedžer Toomas Olljumiga. Foto ei andnud põhjust kahelda, et taaskord on kaks andekat inimest teineteist leidnud. Oma suhet kinnitasid Õhtulehele ka asjaosalised ise. „Oleme tõesti Mirteliga koos,“ kommenteeris Toomas Olljum napilt. Ka Mirtel Pohla kinnitas uudist suhtestaatuse uuenemise kohta.

Grete Klein ja Ergo Kuld

Grete Klein ja Ergo Kuld (instagram.com/greteklein)

Aprillis räägiti, et Grete Klein on lahku läinud oma politseinikust elukaaslasest. Juba jõudsid avalikkuse ette ka fotod, kus Grete on uue mehe embuses. Õhtuleht kirjutas, et tegu võib olla produtsent Ergo Kullaga. Klein ega Kuld suhte teemal sõna ei võtnud, kuid tänaseks on kindel, et „Padjaklubis“ koostööd teinud Grete ja Ergo on teineteist tõesti leidnud. Nüüd näeb meest pea igal Kleini sotsiaalmeediasse postitataval pildil.

Silvia Ilves

Silvia Ilves ja Jaak (erakogu)

Tšellist Silvia Ilves rääkis maikuus, et tema suhe miljonärist soomlasega läks lörri, kuna mees elas topeltelu. Tänaseks on Silvia elus aga uus mees Jaak. Silvia ütles Õhtulehele, et nad kohtusid augustis ja tegelikult polnud tal plaaniski suhtesse minna. „Tunneme kolm kuud, kuid tunne on, nagu tunneks kolm aastat,“ õhkas Ilves.

Marko Mihkelson

Marko Mihkelson (Robin Roots)

Mullu sügisel läksid lahku poliitik Marko Mihkelsoni ja tema kallima Triin Ploomipuu teed. Tänavu sai selgeks, et mehe elus on ka uus armastus – Tuuli Semevsky. “Meie teed Triinuga läksid sõbralikult lahku aasta tagasi. Tuuliga tutvusime ühiste sõprade üritusel läinud suvel,” kinnitas Marko Kroonikale.

Kati Toots

Kati Toots (Arno Saar)

Kevadel kirjutas Kroonika, et Kati Tootsi elus on uus mees – kangaärimees Mati Sirkel. Juuli lõpus tähistas Kati sünnipäeva ja postitas sotsiaalmeediasse pildi suurest roosisülemist ja kihlasõrmusest, andes mõista, et tema kallim on laskunud ühele põlvele. Paar päeva hiljem teatas naine aga, et tegu oli „tüdrukute naljaga“ ning mingit pulma ei ole ega tule.

Marilyn Kerro

Marilyn Kerro ja MArk Alexander

Suvel andis Eesti esinõid Marilyn Kerro sotsiaalmeedias teada, et tema ja nõiahärra Aleksander Šepsi suhe on lõplikult läbi. Mõni aeg hiljem postitas aga Norra noormees Mark Alexander oma sotsiaalmeediakontole pilte, kus Marilyn on tema embuses. Ja tõesti – septembris andis Kerro „Seitsmestele uudistele“ avameelse intervjuu, kus sai sõna ka tema elukaaslane Mark Alexander, kes teatas, et Marilynist saab tema naine!

Olaf Suuder

Olaf Suuder (TEET MALSROOS)

Selgus, et Olaf Suuder on lahutanud oma noorpõlvearmastusest Irinast ning leidnud oma ellu uue armastuse – logopeed Veronika Raudsalu. Paarike ootas ka oma esimest ühist last, seega oli uus liit lausa eriti viljakas.

Üllar Saaremäe