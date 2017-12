2017. aasta hakkab lõppema ja on õige aeg teha möödunule tagasivaade. Sel aastal helisesid mitmete Eesti kuulsuste peres pulmakellad ja toome kokkuvõtte neist teieni.

Saatejuht Piret Järvis ja tema kallim Egert Milder abiellusid 3. augustil Gruusias Tbilisis. Pireti kauni kleidi ja Hiiumaa ja Vormsi traditsioonide kohaselt valmistatud seppeli ehk pruudipärja tegi Pireti ema. Kleit õmmeldi siidist ja see oli hästi suvine ja kerge, et oleks võimalikult mõnus vähemalt 35kraadises kuumuses oma elu tähtsaimat päeva tähistada. Sõrmused valmistas Austraalias elav Eesti ehtekunstnik Eliise Maar, kes on ka Pireti kihlasõrmuse autor.

Piret ja Egert (instagram.com/piretjarvisss/)

Shanti ja Gowri Grand Uustalu

12. augustil oli rõõmupäev Grand Uustalude peres – juba mullu mitteametlikult paari läinud Gowri ja Shanti said lõpuks ka ametlikult abielluda, sest Shanti, endise nimeda Sirli Salumäe, sai lõpuks täisealiseks. Meenutuseks – varem alaealisele tütrele ei andnud abiellumiseks luba tema ema Erika Salumäe. Mullu 9. juulil läksid noored paari india ja indiaani kommete kohaselt, kuid tänavu registreeriti abielu ka Eestis. Seda tehti samal päeval, kui Gowri vanemad oma 25. pulma-aastapäeva tähistasid.

Perekond Grand Uustalud (Gerli Grand/Facebook)

Karina ja Stig Rästa

15. juulil pidasid ühes Eesti mõisas pulmi muusik Stig Rästa ja tema kallim Karina Vesman. Rästate kihlus sai avalikuks tänavu veebruaris, kui Karina postitas Instagrami foto enda käest kummikindaga: kinnas oli nimetasõrme juurest katki rebenenud ja august säras kihlasõrmus! Tookord ei soovinud paar rõõmsat uudist Õhtulehele kommenteerida. Ka hiljem on Stig ja Karina hoidnud pigem madalat profiili.

Karina ja Stig (instagram.com/jyripootsmann)

Jaan ja Eve Toots

Ettevõtjad Jaan Toots ja Eve Kirs vahetasid abielutõotuse 27. mail Tallinna toomkirikus toimunud laulatustseremoonial. See on 2015. aastal koos seltskonda ilmunud ning kolm kuud enne pulmi ühise tütre saanud Jaanile ja Evele kummalegi teine abielu. Pulmaseltskond siirdus toomkirikust edasi pidu pidama Maardu mõisa, mille hoovis ootasid juba hommikust välitelk ja talveaias pikk laud.

Eve ja Jaan (Martin Ahven)

Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski

30. aprillil läksid Narva Issanda Ülestõusmise Peakirikus õigeusu traditsioonide kohaselt paari riigikogulased Siret Kotka ja Martin Repinski. Pulmapiltidel oli pisut aimata Siret paisuvat pihta ning tekkis küsimus, kas äsjaabiellunud saavad peagi ka perelisa. Seda kinnitas Martin Repinski pulmakülalistele pulmalauas. Pidu peeti Mäetaguse mõisas. Tänaseks on Siret Kotka-Repinskil ja Martin Repinskil ka kahekuune poeg Morgan, kes vanematega usinasti riigikogus tööl kaasas käib.

Siret ja Martin (Aldo Luud)

Pille Minev ja Peep Kala

Suvel läksid vaikselt paari raadio Star FM hommikuprogrammi saatejuht Pille Minev ja tema pikaaegne elukaaslane Peep Kala. Tseremoonia peeti pere keskel ning pulmatalituse viis läbi Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Pille ja Peep (Alar Truu)

Maicel Uibo ja Shaunae Miller-Uibo

Veebruaris abiellus kümnevõistleja Maicel Uibo oma kallima, Rio olümpiamängudel naiste 400 m jooksus kuldmedali võitnud Bahama sprinteri Shauane Milleriga. Uibo isameheks oli tema sõber ja ülikooli toakaaslane Karl-Robert Saluri. "Sõbrad ja pere olid kohal tähtsa hetke tunnistajatena. Robi andis loodetavasti oma kauaaegse elukaaslase kenasti üle, ta oli sõbra pulmas "best man". Veel kord - Palju õnne kõigile!" kirjutas Saluri blogi.

Maicel ja Shaunae (instagram.com/hey_itsshaunae/)

Oliver ja Joanna Rõõmus

17. septembril abiellus ansambli Pùr Mùdd muusik Oliver Rõõmus oma kallima Joannaga. Saja külalisega pulm peeti PADAs ja pidu Widescreen Studios. Pulmaisaks oli Tõnis Milling ning pulmapidu peeti mustvalges temaatikas. „Inimesed, kes meid teavad, teavad ka, et meile meeldivad puhtad toonid ja kogu pulm on nendele üles ehitatud,“ rääkis paarike, et sõna „minimalistlik“ kirjeldab nende pidu tabavalt. Joanna kleidi õmbles Katrin Pikki ning noored pani paari pastor.

Oliver ja Joanna (Valdur Rosenvald)

Maarek Järvsoo ja Heili Klandorf-Järvsoo

Septembris pidas Eesti Meedia turundus- ja kommunikatsioonidirektor Heili Klandorf Keila-Joa lossis maha pulmapeo ning kannab nüüd perekonnanime Klandorf-Järvsoo. Heili Klandorf abiellus Õhtulehe levi- ja turundusdirektori Maarek Järvsooga. 2010. aastal sündis Heilil ja Maarekil pisipoeg, kes sai nimeks Marcel. Kokku kolis paarike aga alles aasta 2015. Maarek ja Heili töötasid kümme aastat koos samas Eesti Meedia Maakri majas ning Heili on tunnistanud, et töö neid kokku viiski.

Heili ja Maarek (Facebook/Heili Klandorf-Järvsoo)

Liis Lass

2013. aasta suvel abiellus seltskonnabravuuritar Liis Lass pärast pooleaastast kihlust salapärase välismaalasest ettevõtjaga, kelle kohta Liis tol ajal oli nõus ütlema vaid seda, et neid seob ühine äri. Aasta hiljem sünnitas naine ka tütre Alexandra Sofia. Suvel postitas Liis aga sotsiaalmeediasse pilte, mis andsid mõista, et ta on taas abieluranda sõudnud. Nüüd kannab naine perekonnanime Raudsepp.

Liis ja Tarmo ( Liis Raudsepp Facebook.)

Arto Aas ja Katre Piiroja-Aas

12. augustil abiellus endine riigihalduse minister Arto Aas Neeme külas asuvas Ruhe rannamajas oma kauaaegse elukaaslase Katre Piirojaga. Paar kihlus mullu kevadel, pulmapidu peeti maha Ruhes, sest see on nende lemmikrestoran. „Seal on lihtsalt imeliselt rahulik ja ilus,“ kommenteeris Arto Kroonikale. Pulm toimus vabas vormis heade sõprade ja pere keskel ilmapulmamängude ja õhtujuhita ning külalisi oli 70 ringis. Pruut kandis Marimo Fashion disaineri Mariliis Soobardi tehtud kleiti ning kannab perekonnanime Piiroja-Aas.

Katre ja Arto (LAURA OKS)

Julia Beljajeva ja Ilja Kozõrev

18. august oli Julia Beljajeva ja tema kallima Ilja Kozõrevi elus imeline päev - paar vandus üksteisele igavest armastust. Beljajeva, kes on kahekordne maailmameister epeevehklemises kihlus Kozõreviga eelmise aasta detsembris.

Julia Beljajeva (instagram.com/beljajeva_ju/)

Markus ja Adele Thele Robam

Augustis abiellus muusik Markus Robam oma kallima Adele Thele Kuusega. Paar kohtus tööd tehes – filmiprojekti kallal nokitsedes. Robam üllatas pruuti ühele põlvele laskumisega neiu sünnipäeval. Pulm peeti Valgamaal Leigo järve ääres, vahendas Kroonika. Adele, kes kannab nüüd nime Robam, hõiskabs Facebooki postituses: „Ealeski pole tundnud end nii täidetuna ja laetuna, nii tänulikult, nii rahulikult, nii-nii palju armastust õhus ja vees! See juhtub siis, kui lased lahti kõigest ja usaldad asjadel kulgeda nii, nagu nad lähevad.“ Pulmareisil käidi Balil.

Markus ja Adele (Siiri Kumari Facebook)

Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Meelis Kubits