Kutsusin seekord hommikusöögile, Rotermanni kvartali õdusasse restorani R14, pikalt meediakärast eemale hoidnud lauljatari Kadi Toomi. Kuna väljas oli niiske ja pime, otsustasin rõskesse hommikusse lisada pisut särtsu kuuma veiniga.

Kadi Toom (35) on eesti laulja ja täna tuntud ka kui joogaholist ja tervendaja

Esinemisi alustas Kadi kunagi koolibändi Stele solistina, kuid suurema tuntuse saavutas omaaegsel TV1 laulukonkursil "Uus viis" lauluga "Leides". Ta osales samal konkursil veelgi ning tõusis esile konkursil ETV "Kaks takti ette" aastal 1999, kus saavutas finaalis neljanda koha. Kadi on avaldanud mitu albumit ja singelplaati, tema tuntumate laulude seas on "Leides", "Kuulun sulle ma", "We Are Not Done", "Sulle päike ma", "Play", jpt. Ta on osalenud solistina Eurolaulu konkursil aastatel 2001 ja 2003 ning mitmetel muudel puhkudel taustalauljana näiteks Eha Urbsalule, Carola Szücsile, Aarne Laurile, Erik Meremaale, jpt. Aastal 2008 osales ta edukalt TV3 laulusaates "Laulud tähtedega".

Lauljatar on viimastel aastatel leidnud hingerahu, ta on joogatreener ja tervendaja. Koos elukaaslase Glen Pilvrega kasvatavad nad nelja-aastast tütrekest. Kadi on taimetoitlane ja olnud seda juba üle kümne aasta. Otsus lihast loobuda tuli aga pikkamisi, kuna isu lihtsalt kadus. "Eks oma osa andsid ikka need PETA videod ka, kus näidati, mida hirmsat loomadega tehakse. Algul loobusin looma- ja siis kanalihast. Täna ei söö ma isegi kala enam kuigi palju," pajatab naine.