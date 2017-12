Esinemisi alustas Kadi kunagi koolibändi Stele solistina, kuid suurema tuntuse saavutas omaaegsel TV1 laulukonkursil "Uus viis" lauluga "Leides". Ta osales samal konkursil veelgi ning tõusis esile konkursil ETV "Kaks takti ette" aastal 1999, kus saavutas finaalis neljanda koha. Kadi on avaldanud mitu albumit ja singelplaati, tema tuntumate laulude seas on "Leides", "Kuulun sulle ma", "We Are Not Done", "Sulle päike ma", "Play", jpt. Ta on osalenud solistina Eurolaulu konkursil aastatel 2001 ja 2003 ning mitmetel muudel puhkudel taustalauljana näiteks Eha Urbsalule, Carola Szücsile, Aarne Laurile, Erik Meremaale, jpt. Aastal 2008 osales ta edukalt TV3 laulusaates "Laulud tähtedega".

Lauljatar on viimastel aastatel leidnud hingerahu, ta on joogatreener ja tervendaja. Koos elukaaslase Glen Pilvrega kasvatavad nad nelja-aastast tütrekest. Kadi on taimetoitlane ja olnud seda juba üle kümne aasta. Otsus lihast loobuda tuli aga pikkamisi, kuna isu lihtsalt kadus. "Eks oma osa andsid ikka need PETA videod ka, kus näidati, mida hirmsat loomadega tehakse. Algul loobusin looma- ja siis kanalihast. Täna ei söö ma isegi kala enam kuigi palju," pajatab naine.

Kadi, kas ma tohin sulle hilise hommikusöögi kõrvale pakkuda siiski ühe korraliku hõõgveini lonksu?

Pean tunnistama, et ma viimastel aastatel enam alkoholi peaaegu üldse ei joo. Üheks põhjuseks on kindlasti ka pisike laps. Andsin talle mitmed aastad rinda ja siis ma loomulikult enam ei joonud. Ja kui ma hiljem veini proovisin, siis avastasin et ma ise nautisin seda, aga mu keha enam ei nautinud. Mu keha lihtsalt ütles no way! Muutusin nii väsinuks ja jõuetuks ning pea hakkas valutama. Sellist elu ma ka ei tahtnud, et naudin paar lonksu veini ja siis tunnen end uimasena. Nii paha oli olla, et tekkis tahtmine kohe magama minna.

Sa oled ka taimetoitlane. Kust see kiiks järsku tuli?

See ei tulnud üldse järsku. Ma olin 19-aastane, kui hakkasin hoolega jälgima, mida söön. Täna olen juba 35. Aga põhjus oli lihtne. Üks moedisainer ütles: "Kadi, sa oled kolm kilo juurde võtnud ja sa ei mahu enam minu riietesse. Võta kähku alla! Hakka dieeti pidama!" Mis see väike tüdruk, olin siis 18, ikka teeb, kui kuulab sõna. Mõtlesin, et appi kui õudne ja läksingi oma dieeditamisega pisut liiale.

Samas see, et ma liha enam ei söönud, tuli ikkagi ka mentaalsest otsusest. Sattusin samal ajal kirjutiste ja PETA dokumentaalfilmide peale, kus oli näha kust see liha tegelikult tuleb. Nägin ka kogemata pealt sea tapmist ja see kõik kokku oli noorele tüdrukule emotsionaalselt kohutavalt rusuv. Kuidas sa sööd vanaema juures siga, kelle tapmist sa pisut varem oled oma silmaga pealt näinud? See oli nii õudne! Neile, kes soovivad edaspidigi liha süüa, soovitan PETA dokumentaalfilme lihaloomade kohtlemisest mitte vaadata.

Aga sinu teised pereliikmed, kas ka nemad on taimetoilased?

Ei, minu laps sööb näiteks suure isuga liha, aga ma ostan maheliha mahepoest. Ehk siis õnneliku notsu liha. Kõige suurem lemmik on tema jaoks kanaliha. Esimene sõna, mille Lindakene ära õppis oli "emme" ja kohe järgmine sõna oli "kana". Kanaliha maitses talle nii kohutavalt, et ma tõstsin käed üles ja ütlesin, et las sööb. Tema valik.

Tubli emme!

Just nii. Ma ei taha, et minu lapsed käiksid salaja liha söömas või McDonald`sis. Keelatud asjadest tekib hiljem palju suurem sõltuvus.

Kadi Toom; Glen Pilvre (ARNO SAAR)

Aga sinu abikaasa, Glen Pilvre? Kas tema on taimetoitlane?

Glen ei ole minu abikaasa.

Elukaaslane?

Ta on minu lapse isa. Ja tema sööb, mida tema tahab. Mina pole kedagi mõjutanud. Kuigi viimasel ajal olen märganud, et Glen on püüdnud rohkem taimse toidu poole vaadata. Kuigi ostan koju lapsele näiteks viinereid, küll ökopoest, siis Glen on rõõmustanud, et ta pole näiteks neli päeva liha poole vaadanudki. Ta ütleb seda uhkusega.

Võib-olla Glen vaatab sind. Näeb, et sa oled tervem ja täis energiat ka ilma liha söömata?

Võib-olla tõesti. Sest tegelikult ka, kui sa ei söö palju liha, siis kehal on tõesti parema olla. Ja kuna ma teen ise ja õpetan joogat, siis on ka läbi selle väga hästi tunda, et lihasööjatel on keha justkui kinni.

Mida see tähendab?

Liigesed ja lihased on rohkem kinni. Ja mida ma olen lugenud, et meie soolestik ei ole nii lühike, kui kiskjatel. Seega, juba tänu sellele, et meil on soolestik suhteliselt pikk, siis jõuab söödud liha seal roiskuda. Ja loomulikult tänu sellele tulevad juba ka haigused.

Mida sel juhul teha tuleks, kui ikka lihata kuidagi ei saa?

Puhastuskuur kiirelt. Loosi lähevad erinevad ravijoogid. Ma pole küll ise seda kunagi teinud, aga soovitav on ka savikuur.

Rääkisid, et alustasid oma toitumise jälgimist juba noore tüdrukuna, kui üks moelooja sind liiga paksuks nimetas. Kas sa olid buliimik?

Ei, buliimik pole ma kunagi olnud. Oksendamine on minu jaoks niivõrd vastik. Pigem hakkasin otsima vastuseid internetist, et mis viga mul võib olla, kuna jälgisin oma toitumist nii piinliku täpsusega. Tahtsin näha välja sale, kuigi jah, tegelikult ma olin toona juba väga sale. Kolm nn üleliigset kilo, see on ju nali. Ja leidsingi oma haigusele lõpuks nime. See oli ortoreksia.

Ortoreksia?

Just. Anorektik ei söö mitte midagi. Buliimik sööb liiga palju ja kõike ning lõpuks oksendab. Aga ortoreksia ehk orthorexia nervosa on uue aja söömishäire, mis tekib siis, kui inimene võtab kinnisideeks parandada oma tervist teatud sööke valides ning seegi võib äärmuslikul juhul lõppeda alatoitumise ja isegi surmaga. Ortoreksiat on viimasel ajal eriti täheldatud just meestel. Noored, terved, sporti harrastavad mehed jälgivad hästi hoolega, mida nad söövad. Nad lähevad oma liigjälgimisega päris hulluks. Ühesõnaga, ükskõik millise asjaga sa lähed liiale, on tegelikult ohtlik sinu tervisele.

Ühesõnaga, sinust sai ortoreksik?

Jah.

Ja kolm liigset kilo kadus nagu niuhti?

Mitte ainult. Kadus palju rohkem. Lõpuks hakkasin sööma ainult salateid. Kujutasin ette, et seal on ju palju vitamiine, aga toit ise on ju kerge. Võtsin kaalust liiga palju alla ja lõpuks läks asi täiesti käest.

Kuidas sa sellest nõiaringist välja pääsesid?

Ma nägin ise ka, et olen liiga kondine, vastupidiselt anorektikule, kes seda ise ei märka. Palusin isegi emal õmmelda mulle pisut suuremaid riideid. Ütlesin, et hakkan kohe, kohe rohkem sööma ja võtan kaalus juurde. Tegin näiteks igast laupäevast endale magusapäeva. Sel päeval sõin hästi palju, liigagi. Aga ülejäänud päevad taas väga lahjat toitu.

Sellised "ameerika mäed" mõjusid tervisele lõpuks kindlasti laastavalt?

Jaa. Isegi silmadest, rääkimata välimusest, oli näha, et minuga on midagi lahti. Käisin isegi psühholoogi vastuvõtul. Seda tegin siis, kui tahtsin sellest kontrollivast toitumisest lahti saada ja hakkasin taas hästi ebatervislikult toituma. Söömine muutus justkui kinnisideeks. Justkui buliimikul, aga ilma oksendamiseta. Olin paanikas, mis minuga toimub ja siis hakkasingi rohkem iseenda sisse vaatama. Sain aru et mul on psühholoogi lisaks midagi enamat vaja. Et ma pean saama kõigepealt iseendaga kontakti. Mitte see, et ma teen mingeid harjutusi, mida psühholoog käsib teha. Siis tulidki need eneseotsingu aastad. Tahtsin ka avalikkuse eest eemale tõmbuda.

Sa olid ju esikaane tüdruk? Tuntud laulja, kes poseeris meesteajakirjade DI ja FHM kaanel poolpaljalt. Väga ilus ja väga seksikas ja väga kuulus. Sind oli igal pool ja palju. Mis juhtus?

Ma tundsin, et ma ei taha olla enam igal pool ja palju. Ma tundsin, et ma olen ikka keegi teine. Kui on näiteks palju rahvast, siis ma tahan sellest ringist väljas olla ja pigem teisi inimesi eemalt jälgida.

Nagu seinaroos?

Jah.

Sinu lahkumine staari-areenilt käis üllatavalt järsku?

Ma ei ole glamuuri inimene. Tundsin end alati palju paremini väikeses seltskonnas. See tunne oli mul tegelikult kogu aeg üleval kõige selle juures, mida ma avalikkuse ees tegin.

Aga sa olid ja oled ju artist! Artist peab olema esil, ennast müüma?

Ja see oligi minu jaoks suur konflikt. Ma ei tea kuidas ma sellega hakkama sain. Ma olin iseendaga pahuksis. Tegelikult ma läksin peast segi. Nüüd ma saan aru miks. Sellepärast, et minu energia on hästi tundlik. Ma olen tegelikult empaatiline inimene ja kui ma vaatan inimesele otsa ja kui neid on minu ümber hästi palju, siis ma tunnetan kõikide mind ümbritsevate inimeste energiat. Ma olen nagu nõid. Aga ütlen siinkohal, et tänapäeval üha enam inimesi ongi nõiad. Ka tänapäeva lapsed on väga sentsitiivsed ja sellepärast on ka paljudes koolides palju probleeme.

Aga selgeltnägija lisaks oled sa ka veel joogaholist?

Parandan siinkohal sind pisut. Ma ei ole selgeltnägija, olen tervendaja. Ka ei pane ma kaarte. Samas, midagi ma ikkagi ka näen, aga kindlasti ei ennusta ma näiteks, mis inimest tulevikus ees ootab.

Kust see tervendaja kiiks tuli?

Ma sain kontakti õigete inimestega ja sain aru, et mul on juba varem olnud mingid võimed ja et ma pean oma käsi kuidagi kasutama. Rohkem, kui ma näiteks joogas kasutan. Mul on energia kätes. Kui ma puudutan, siis ma tervendan.

Kas sinu juurde on võimalik ka vastuvõtule tulla?

Jah. Selle nimi, mida ma teen, on meridiaani energeetika tervendamine. Ma olen ühte konkreetset tervendamist õppinud. Olen seda teinud kolm aastat.

Kuidas sa järsku aru said, et sinu kätel on tervendav jõud?

Lihtsalt ühel hetkel sain aru, et midagi muutus minus. Ka minu õpetaja sai sellest aru.

Kus sinu vastuvõtud toimuvad?

GoYogas ja tegu on ainult Ashtanga joogaga. Tegelikult on mul oma massaažilaud ja ma kannan seda igalpool kaasas. Põhimõtteliselt käin ka inimeste juures kodus. Aga ega ma kõiki ka kohe vastu ei võta. Esmalt pean inimesega resoneeruma. Inimestel on mingid asjad küljes ja need peavad seal ka olema. Mina olen vaid katalüsaator, aitan vaid puhastuda. Aga ülejäänu on juba inmese enda teha. Inimene peab ikka ise suure töö ära tegema. Ma ainult aitan. Ütlen kuhupoole ta võiks liikuda. Räägin ja nõustan. Ma ei ole päästeingel. Ma olen väga palju näinud, kuidas minult oodatakse imet, aga kui inimene ei kavatse iseendaga mitte midagi teha, midagi muuta, siis ma ei saa aidata.

Kas laulmine ja muusika on sinu elus jäänud nüüd rohkem tagaplaanile?

Ei. Vastupidi, see on hetkel väga esile tõusnud Kadi Toom ja bänd on täitsa olemas ja elujõus. Meil ilmus hiljuti lausa video, mis on minu esimene muusikavideo. Seda saab näha Youtube`is, Kadi Toom "Normaalne". Vaadake! Olen muusikasse täiega tagasi tulnud ja naudin seda.

Just ütlesid, et sa ei naudi tähelepanu?

Nüüd on see teistsugune tulemine. Ma olen nüüd tugevam. Varem ma ei teadnud, mis minuga toimub, aga nüüd ma tean ja ma oskan ennast aidata. Täna proovin valida, kus ma esinen ja kellele laulan. Esinemisi ei saa ka tihti olla, sest ma annan endast ju nii palju. Ma ei ole staar selles mõttes, et ma võtaksin inimestelt energiat ära.

Kas staarid võtavad tavainimestelt energiat ära?

Tegelikult ju on nii. Staarid saavad energiat rahvamassist. Mida rohkem on rahvast, kes staari vaatavad ja fännavad, seda rohkem hakkavad nad ju särama.

Mina mõtlesin, et see toimib vastupidiselt. Et staarid annavad endast pidevalt tükikesi ära.

Tähelepanu endasse imemist tuleb õppida.

Kas sa vahel koos oma mehega..., vabandust, kaasa Gleniga ka musitseerid? Ja üleüldse, te olete juba nii pikalt koos olnud, teil on neljane tütretirts. Kas te abielluda ikka kavatsete?

Elame ühe katuse all, aga pulmadeks veel ei valmistu. Aga musitseerime ikka vahel ka koos. Näiteks täna läheme koos lapse lasteaia peole, kus Glen mängib klaverit ja mina laulan. Ka restoranis Chicago anname koos kaasaga iganädalaselt kontserte. Need on väga menukad.

Vaata meeleolukat intervjuud Kadi Toomiga ja tema esimest muusikavideot!

“Lugu “Normaalne” räägib ühiskonna kitsaskohtadest – pealesurutud või õpitud normidest. Sellest, kuidas inimesed eelistavad iseolemise asemel massidega kaasa joosta. Loo sõnum võiks panna mõtisklema, mis üleüldse on normaalne ja ehk ongi viimane aeg luua uus normaalsus,” avab Kadi uue loo tausta. “Ühtlasi on see minu esimene muusikavideo, ja väga ilus video,” rõõmustab Kadi.

“Normaalne” muusika autoriteks on Kadi Toom, Raido Lilleberg ja Kaido Kodumäe, sõnad kirjutasid Raido Lilleberg ja Kadi Toom. Loo helipildi viimistlemisel aitas Glen Pilvre. Video produtseerisid Martin Ilustrumm ja Maris Rumberg Ilustrumm Mediast ning peaosas oli Aiki Võtti.