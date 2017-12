Kas teie teadsite, et tal on neid umbes-täpselt 24? Mina näiteks enne alustamist ei teadnud.

Elus on ikka tihtilugu nii, et häid asju hakatakse väärtustama alles siis, kui neid enam ei ole. Seetõttu otsustasin juba varakult härjal sarvist haarata, visata pilgu peale Marco Tasase muusikukarjäärile ning teha tema senini ilmunud muusikavideotest paremusjärjestus.

See on veel selline pisut vanakoolikas Marco, kui HD-kaameratest polnud haisugi ning kõik kaadrid võeti üles naabri Malle esimese telefoniga. Küll aga pandi juba aastal 2012 alus ühele tänaseni jätkuvale traditsioonile, et trenni tehakse igal pool palja ülakeha ja teksadega. Muusikavideona pole küll suurem asi, aga noh, kui on olemas selline tüüp nagu DJ KGB, siis ikka väärib esikümne kohta küll!

9. “Lahti saangi”

Mitte ainult ei ole loo pealkiri kahemõtteline, vaid Marco võõpab ennast mingil kurat teab mis põhjusel peast jalatallani punaseks ja silkab stringide väel mööda metsa, linnatänavaid ja heinamaid ringi. Puhas kunst!

8. “Ma vajan rohkem”

Kui pealkirja vaadates võib tekkida küsimus, et mida see Marco ikkagi vajab, siis juba loo esimestel sekunditel teeb mees kõigile selgeks, et tahab rohkem seksi. Seda väljendab ta muidugi ööklubides tantsides ja ühe maja katusel lennukeid jälgides. Tolle viimase elemendi sümboolsus jäi minu jaoks kahjuks selgusetuks.

7. “Aeroobika”

Marco seni uusim video kuulub juba nende hulka, kuhu virtuoos ka rohkem looelemente lisanud on. Sel korral näiteks satub kehalise kasvatuse õpetaja Marco kohvikusse, kus teda märkab ta õpilane John Mayers ning kellega lepitakse kokku eratund. Ja siis karatakse ringi, John Mayers “räpib” natuke (ütleb näiteks, et “ilm on päris norm”) ning video lõpus karjub Marco kellegi peale telefonis ning viskab oma serviisitassi rõdult alla. Geniaalne.

6. "Nälg"

Kui “Ma vajan rohkem” ei suutnud selgeks teha, kuivõrd kõrged on Marco Tasase kiimatasemed, siis nälg peaks tolle i-tähe peale selle täpi küll lõplikult ära panema. Plusspunkte selle eest, kuidas pannakse riimuma “nälg, nälg, jälg, keha”. Lydia Koidula oleks uhke. Pluss - Marco kehastab korraga nii iseennast kui ka enda ülemteenrit.

5. "Anne Paluver”

Järjekordne DJ KGB-ga kahasse tehtud lugu avaldab austust Anne Paluverile ning seda üpriski lihtsalt. Vahel polegi muud vaja, kui hämaras punases toas gestaapokindrali kostüümis ümber posti tantsida ning mahedal häälel “Sa mulle meeldid” laulda. Kõik sulavad.

4. “Kust oled sa tulnud”

“Kust oled sa tulnud” (tõenäoliselt küsimus, mida anonüümsetes kommentaariumites Marcolt tihemini päritakse) on vast kõige psühhedeelsem muusika(video), millega kõnealune mees maha on saanud. Marco ei pelga ka oma häälepaeltele valu anda ning üritab sel korral kohe eriti kõrgeid noote tabada. Lisaks näeb ta pisut välja nagu vanaemale külla minev Punamütsike, ainult et vanaema on asendunud palja ülakehaga meestega ning metsatee mahajäetud vanglaga.

3. “Kreeka jumalanna”

Mõned muusikavideod on hästi keerulised ja nõuavad, et sa reisiks pool maailma läbi, enne kui kõik võttepaigad külastatud saavad. Mõnede jaoks pole aga vaja muud, kui et pea lillaks võõbata ja trusbade väel laintesse hullama minna.

2. “Spordipäev”

Ma arvan, et kui Marco poleks strippar/muusik/poeet, tegeleks ta kindlasti spordiga. “Spordipäev” on samateemalistest videotest-lugudest absoluutne tipp. Enne veel, kui Marco aga haridustöötajana leiba teenima asub ja ka päriselt kehalist kasvatust noortele tutvustab, väike näpunäide - las õpilased teevad trenni ikka spordiriietes. Siin olid kõik segamini nagu puder ja kapsad - osad dressides, osad teksades, üks tüüp üldse kaabuga.

1. "Kepikas"