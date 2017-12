Entertainment Tonight paljastab, et Hugh Hefner kannab oma varanduse eest haua tagantki hoolt.

Hefneri varandus arvatakse olevat umbkaudu 63 miljoni euro suurune. Tänavu 91 aasta vanuses surnud Playboy asutaja testamendist ilmneb, et Hefneri järeltulijad ei pruugi tema miljonitest sentigi saada, juhul kui nad kannatavad uimasti- või alkoholisõltuvuse all.

Veebikülje teatel võivad Hefneri-nimelise fondi haldajad ja veel mõned erootikaguru usaldusisikud takistada pärijatel raha saamast, kui on tekkinud kahtlust, et nood pruugivad narkootikume või liialdavad napsiga. Hefneri esindajatel on õigus nõuda kõnealuselt isikult uimastianalüüsi andmist ja vajadusel ravile minekut. Päranduse kättesaamist on loota, kui isik on suutnud vähemalt 12 kuud kainet joont hoida.

Hefneril on kahest esimesest abielust kokku neli täiskasvanud last. Lisaks jäi teda taga leinama kolmas abikaasa Crystal (36).