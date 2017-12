Ajakirja Life & Style teatel kavatsevad Cameron Diaz ja temast seitse aastat noorem rokkar Benji Madden lapse adopteerida.

45aastane filmistaar tähistab jaanuaris kolmandat pulma-aastapäeva, kuid täiuslikust õnnest on puudu vaid pisikeste jalgade padin.

„Nad tahavad USAst lapse adopteerida ja loevad päevi,“ on lehe allikas kuulsa paari plaanidega kursis. „Cameroni lootused on väga kõrgel. Kuigi nad on eluga väga rahul, muudaks see nende pere täiuslikuks.“