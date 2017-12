Jõululaupäeva ja jõulutaadi saabumisega kingipakkide jagamine on kohe käes. Kuigi eelmisel aastal andsid endale lubaduse jõulukingitused varakult valmis osta, on mõningate kingituste ostmine ununenud ikka viimasele päevale. Apteek ei ole küll esimene koht, kust kingitust otsida, aga avastamist jagub sellegipoolest küllaga.

1. Vererõhuaparaat. Vanavanematele mõeldes on üheks nutikaks kingituseks vererõhuaparaat, mis võimaldab kodustes tingimustes õlavarrelt vererõhku ja pulsisagedust mõõta.

2. D-vitamiin. Südameapteegi peaproviisori Triinu Entsik-Grünbergi sõnul on päikesevitamiinina tuntud D-vitamiinil oluline roll organismi immuunsuse tagamisel. D-vitamiin on äärmiselt vajalik luudele ja hammastele, kuna meile oluline kaltsium ei imendu ilma piisava D-vitamiinita. „Madal D-vitamiini tase võib anda tõuke osteoporoosi tekkeks ning põhjustada luude pehmenemist. Samuti häirib D-vitamiini vaegus lihaste tööd. Uuringud näitavad, et madal D-vitamiini tase suurendab riski haigestuda pahaloomulistesse kasvajatesse,“ selgitab proviisor. Seetõttu on D-vitamiini kingikotti poetamine tõeliselt väärt üllatus nii abikaasale kui vanavanematele.