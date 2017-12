Vesi parandab ainevahetust ja viib organismist välja kõik ebavajaliku. Samuti hoiab rohke veejoomine sind vedelikupuuduse eest – inimesed ajavad tihti janu ja nälja omavahel segamini. Kui sa jood palju vett, ei tunne sa nii suurt tungi toidukordade vahel näksida.

Keeda teed

On olemas palju taimseid teesid, mis aitavad kaalukaotusele kaasa. Näiteks valge tee ja vesiheina tee. Joo vähem kohvijooke, mis sisaldavad suhkrut ja koort. Samuti saa lahti harjumusest juua karastusjooke – isegi nende dieetversioonid mõjuvad tervisele halvasti. Asenda kihisevad joogid tassi teega.

Mikserda köögiviljad kokku

Paljud täiskasvanud ei saa oma igapäevasest toidust kätte päevanormi jagu puu- ja köögivilju. Osadele inimestele lihtsalt ei maitse tervislikud aiasaadused, mõnel pole aega neist midagi meisterdada. Lahendus on lihtne: viska puu- ja juurviljad köögikombaini, lisa natuke mahla ja saad maitsva smuuti, mida ajapuudusel ka teele kaasa võtta.

Käi rohkem väljas

Kodust väljas, oled ühtlasi eemal ka külmkapist. Liikumine muudab sind aktiivsemaks. Isegi, kui sa lähed jalutad ringi mööda naabruskonda, ei hoia sa lihtsalt toidust eemale, vaid põletad sealjuures ka kaloreid.

Püsi keskendunud

Eesmärkidele keskendumine on suurepärane tööriist võitlemaks himuga pidevalt süüa. Kui tuleb tung süüa, keskendu momendile.See on justkui tõusulaine merel ehk täiesti loomulik. Keskendumine on kui ankur, mis aitab olukorras, kui lained tahavad sind minema pühkida.

Premeeri end riiete, mitte toiduga

Endale toidu kui preemia lubamine on midagi, mida me oleme õppinud oma lapsepõlvest: meile anti kodutööde tegemise eest küpsiseid või viidi heade hinnete eest välja jäätist sööma. Selle asemel, et autasustada end söögiga, osta riideid. Ka kaltsukatest leiab väärt hilpe! See ei aita mitte ainult tarbida vähem kaloreid, vaid väiksema suurusega riiete selga panemine ja enda peeglist vaatamine, tuletab meelde senist edu ja tagab inspiratsiooni edaspidiseks.

Mediteeri, et endale ajupesu teha

Ajupesu all mõeldakse üldiselt halb asja, aga tegelikult saab seda enda heaks tööle panna. Mediteeri regulaarselt, mõeldes ebatervislikest toitudest kui millestki väga jäledast. Kujuta vastikust tekitavat rasva ja soola täis rämpstoitu taldrikul vedelemas. Ei ole ju isuäratav? Parem mõtle end jälki rämpstoitu ära viskamas ja katmas lauda isuäratavate tervislike ja värskete roogadega.

Luba endale aeg ajalt maiuspala

Süüa tervisliku ja tasakaalustatud toitumiskava põhjal on midagi, mida sa peaks ka ise tahtma ja nautima. Söök on peamine sensoorne kogemus, sa ei peaks endale kõike keelama ja seeläbi end õnnetuks muutma. Sellest pole midagi, kui sa tahad vahel nautida šokolaadi või mõnda muud maitsvat magustoitu. Lihtsalt sobita see oma toitumisplaani, et sa magusaga ei liialdaks.

Andesta vead ja liigu edasi