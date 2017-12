Laulja Ivo Linnale seostub esimene jõulumälestus toiduga. "Kõige varasem ja kõige eredam on see, kui ema tegi kodus jõulutoite. Kõige suurema mulje jättis see, kuidas tehti kodus verivorsti. Kõik see lõhn, kõik see tegemine – see on selgelt meeles nagu oleks olnud eile," meenutab ta õhates ammuseid aegu.

"Kuuse toomine on teine. Muidugi ei saanud me väikestena aru, miks tõmmati paksemad kardinad ette, kui oli jõuluõhtu. Aga nääriõhtul käis trall edasi ja siis oli kõik vaba ning rõõmus. Ümberringi paugutati jahipüsse," räägib Linna.

Kõige paremateks kingitusteks peab laulja ise tehtud asju või raamatuid. Ka armsaimad ja meeldejäävaimad kingid on Linnal seotud käsitööga – nendeks olid ema kootud käpikud ja sokid. "Südamest tehtud kingitused, muidugi!"

Vaata videost, millised on Ivo Linna jõulutraditsioonid ning lemmik jõulusalm.

Jälgi Õhtulehe jõulurubriiki, kus jagavad kuulsad eestimaalased igapäevaselt oma jõuluhõngulisi mälestusi!