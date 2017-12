Kes vähegi telemaailma jälginud, võisid juba poole saatesarja pealt mürki võtta, et Nõia-Alisa võidab kogu saatesarja. Seda mõistsid ka konkurendid, kes hakkasid seal kohe otsima saatetegijate vandenõud.

Kõige koomilisema solvumise leidmiseks peab tagasi minema aasta algusesse, kui suure mühinaga otsiti Eesti esindajat Eurovisionile. Ühena paljudest kandideeris ka Anis Arumets, kelle laul ilmselt kellelegi väga meelde ei jäänud, aga see-eest sai saatetiim hakkama veidi kohatu naljaga, kui võrdles Anist kuulsa meesnaislauljatari Conchita Wurstiga. Rahvas naeris, Anise nägu läks pilve kui südasuvine jaanipidu.

ENNE SOLVUMIST: siin Anis veel naeratab. (Martin Ahven)

Juhan Paadam on küll Eurovisioni korraldamisest eemal juba dekaadi, aga sellest hoolimata laseb ta solvangukahurist üsna täpselt. Kevadel ilmus Paadami meenutusraamat, kus ta kirjeldab olukorda, kuidas Mart Sander solvus Marko Matvere saatejuhiks nimetamise peale. Mart Sander solvus omakorda Paadami meenutuse peale ja väitis, et omal ajal ei solvunud ta üldse. Mine võta nüüd kinni.

APPI, POLIITIKUD SOLVAVAD!

Ei saa muidugi mööda ka poliitmaailma solvumistest ja solvamistest. Alustame kohe vanameistri solvumisest, sest Edgar Savisaar avastas endalegi suureks üllatuseks, et kui ta kandideerib Tallinnas Keskerakonna vastu, siis Keskerakond ei taha talle enam palka maksta. No way, Sherlock! Loetud päevad tagasi tuligi uudis, et Jüri Ratas vähendas Savisaarele eraldatud toetust kordades. Keskerakonnas toimus solvumisi muidugi veelgi, sest kuidas saavad kaks õde ehk Olga Ivanova ja Oudekki Loone andeks anda kolmandale õele, kes neid hülgas. Kerge "Kuningas Lear" Eesti olupoliitikas.

KOLM ÕDE: solvaja Yana ja solvujad Oudekki ja Olga. (Teet Malsroos)

President Kersti Kaljulaid sattus mitmes olukorras solvajaks. Olukordi, kus EKRE poliitikud solvatult Kadrioru poole sajatavad, ei jõua ilmselt kokku lugeda, aga on ka veidi prestiižsemaid solvujaid. Näiteks grand old lady Ene Ergma solvus Kaljulaidi märkuse peale, et ta ei saa aru, kuidas mõni saab Nõukogude ajal veedetud lapsepõlve õnnelikuks pidada. Ergma vastas seepeale omapoolse kirjaga.

Korra solvus Kaljulaid ilmselgelt ka ise. Moeguru ja muidu lõbus mees Hannes Võrno võttis enne valimisi sotsiaalmeedias kõvasti sõna ja väitis, et president kandis Orissaare seenelise riideid. Esmalt solvusid võrdluse peale Orissaare vanaprouad, aga seejärel andis Kaljulaid kommentaari, kus ka temapoolne solvumine läbi kõlas. Kui valimised said läbi, siis teatas Võrno, et ta pole enam avaliku elu tegelane ja rohkem kedagi enam solvata ei võtnud.

Märtsis astus Riigikogu kõnepulti Martin Helme ja teatas, kuidas tema arvates peaksid teatud kohtunike pead veerema hakkama. Kohtunikud solvusid ja hurjutasid Helmet. Helme toetajad ei saanud seejärel tükk aega aru, miks kohtunikud sellised lumehelbekesed on. Möödus paar kuud ja Sven Mikser edastas komisjoniistungil EKRE liikmele Henn Põlluaasale palve siirduda "karu per**e". Ootamatult selgus, et Põlluaas on niisugune lumehelbeke, et otsustas sellise palve peale hingepõhjani solvuda.

KAEBLEJA: Henn Põlluaas oli väga kurb, kui Sven Mikser teda saatis. (Teet Malsroos)

Möödus paar kuud ja EKRE oli taaskord solvajaks. Seekord solvus muidu üsna vabalt inimesi solvanud Kesknädal ja teatas, et "EKRE mehed on litsid". Kohe näha, et vanad sõbrad...

Solvumisi tuli ette ka teistes erakondades. Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson otsustasid, et neile ei sobi Helir-Valdor Seederi neokonservatiivne rahvuspoliitika ja tegid erakonnast sääred. Solvusid kõik asjaosalised.

Ja lõpetuseks kõige dramaatilisem solvumine tänavusel poliitaastal. Suve lõpus teatas Mallukas, et siirdub poliitikasse! Tundus, et uus poliitsügis tuleb erakordselt põnev, aga Malluka otsuse peale solvusid tema lugejad. See omakorda solvas Mallukat, kes ütles, et tema enam nii mängida ei taha ja läks poliitikast loetud päevad hiljem minema.

Muidugi solvus veel Luisa Taavi peale külmkapi vaheliste tegevuste pärast. Ja Stalnuhhin võrdles Herkelit pedofiilidega, mille peale solvus isegi täiesti stoiline Vabaerakond.

EESTI ELU SOLVAB!

Ja siis muidugi meie igapäevane elu, küll see annab võimalust solvumiseks.

"Neetud kaardimaksed!" kiruvad teenindajad. Selgub, et kui maksad kaardiga jootraha, siis teenindaja on kurb ja raha läheb kaotsi. Süüdi on muidugi riik!

Ja siis läks eestlanna Maximasse, kus solvas rängalt umbkeelset teenindajat, kes nõudis Euroopa Liidu keeles ehk vene keeles suhtlemist. See solvas muidugi klienti ja kõiki lugejaid.

Veel võib solvuda postifirma Omniva peale. Kuigi, olgem ausad, ei ole see sugugi raske, kuid põhjuseks võivad olla ka kadunud sokid.

Suvise hapukurgihooaja edasilükkumise eest vastutasid üks hõberemmelgas, posu puukaitsjaid ja siis kurje saemehi. Solvusid kõik, solvati kõiki. Kõige kummalisem moment sündis siis, kui aktivistid otsustasid võtta puult istikuid ja neid mujale istutada. Istikud kistud käest ja tallatud jalge alla. Oh, küll see oli lahe saaga!

Dressi-Toivo tegi hoogsa maali tätoveeritud presidendist. Selgus, et see on maha viksitud ühe Inglismaa tätoveerija loomingust. Tätoveerija solvus kurjasti.

Oktoobrilapselikult rõõsa ja rõõmus Oudekki Loone käis 9. mail tähistamas II maailmasõja lõppu pronkssõduri juures ja teatas seal, et ka meie peaksime rõõmustama Nõukogude Liidu võidu üle. See omakorda solvas Juku-Kalle Raidi, eestlasi ja üleüldse kõiki, kes solvuda tahtsid.

KOGU RAHVA PÜHA: vähemalt Oudekki Loone arvates. (Alar Truu)

Kultuuriüritused provintsilinnades suudavad ka alati kedagi solvata. Haapsalus peeti kevade hakul õudusfilmide festival, mille peale solvus kohalik kristlik kogukond. Rakveres läks veel hullemini, sest seal taheti teha koguni homofilmide festival. Linn lõhestus, kohaliku valimiskampaania nurgakiviks sai paljudele "keelan geifilmid!". Selgus, et Rakveres solvas paljusid ka alternatiivne jõulukuusk, mistõttu oldi sunnitud vastav klausel kirjutama ka koalitsioonilepingusse.

Suvel peeti Tallinnas ka homoparaad, mis vähemalt veebiavarustes solvas väga paljusid, aga paraadile kohale otsustas vedada ainult üks solvunu, kes otsutas hakata solvama marssijaid. Politsei viis solvaja minema ja keegi väga ei solvunudki.

Märt Sults oli tänavu väga tegus. Esmalt tegi ta vinge valimisvideo! Siis värvis linnahalli! Siis pani üles plakati, mis ajaks igal emakeeleõpetajal harja punaseks. Ajas ka Karl-Erik Taukaril, kes juhtis superplakatile tähelepanu. Sults ei jäänud vastuseta ja leidis, et Taukari laulusõnad on vigu täis. Seejärel teatas Sults, et tema plakat on seepärast sellise keelekasutusega, kuna tegu on kiillausega. Sultsi premeerib Õhtuleht tiitliga "aasta kiilurebija"!

SULTS JÕUAB: no mina ei tea, kuidas need värvid siia seinale said! (Robin Roots)

Sults solvatud, otsustas solvuda ka Taukar isiklikult. Delfi kirjutas septembris loo, et kas mitte ei patustanud kainet septembrit pidanud Taukar õlleklaasi taga? Taukar tõmbas sae käima ja solvus. Seejärel ründas ta Delfi ajakirjanikku isiklikult, kes omakorda solvus. Loodetavasti on tänaseks sõjakirves maetud.

Aasta matsiks võib nimetada RKAS-i endise juhi Urmas Somelari, kes teatas ühel koosolekul, et Mailis Reps on peast rase ja haridusministeeriumi kantsler on lihtsalt kuri tädi. Reps solvus piisavalt, et Somelar ametist lahti kangutada. Seejärel solvus RKAS-i juhtkond, mis asus lekitajat jahtima. Tänaseks on Reps taaskord ema. Seda, kas haridusministeeriumi kantsler on endiselt kuri tädi, ei ole loo väljamineku ajaks selgeks saanud. Küll on selge, et Somelar leidis endale uue ameti ühes pangas.

Paraja solvumisketi põhjustas literaat Mikk Pärnits. Katsume taastada juhtunu:

Pärnits vaatas laulupidu ja solvus -> Pärnits kirjutas solvunult artikli kultuurilehte Sirp. Sirp ei solvunud, vaid avaldas loo -> terve Eesti solvus -> Pärnits solvus solvujate peale -> solvus ka EKRE, mis kaebas kultuuriminister Indrek Saarele -> Indrek Saar ei solvunud, vaid kaitses Sirpi -> see solvas omakorda EKRE-t.

AASTA SUURIM SOLVUMISKAMPAANIA

Kevadel asus Eesti Naisliit taaskord otsima aasta ema, et võitjale emadepäeval auhind üle anda. Seda märkas Facebooki kommuun "Virginia Woolf sind ei karda" ja ülejäänu on ajalugu. Feministid solvusid naisliidu esinaise Siiri Oviiri peale. Solvus muidugi ka kõige tugevam Eesti mees Varro Vooglaid, aga tema feministide peale. Solvusid kõik üksikemad, lesed, lahutatud. Solvusid pereinimesed, aasta emad, suurperede vanemad. Solvusid poliitikud, solvusid kodanikud. Lõpuks valiti aasta ema vanade reeglite järgi, aga keegi võitjale tähelepanu ei pööranudki, sest viimasena solvus ansambel Naised Köögis ja sulgesid kogu kampaania lööva lauluga.

AASTA EMA: palju kära, õnnelik võitja. (Tiina Kõrtsini)

Muidugi solvus pidevalt ka Donald Trump, kes solvas omakorda kõiki teisi, aga tema juurde ei maksa ilmselt isegi minna.