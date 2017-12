Kahe suurema raamatukaupluseketi – Rahva Raamatu ja Apollo – 2017. aasta müügiedetabeli tipus troonib Indrek Hargla krimiromaanisarja teos „Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat“. Värskeim apteeker Melchiori lugu on Tallinna keskraamatukogu andmeil tänavu ilmunud raamatutest ühtlasi kõige laenutatum. Samas on mitme Eesti raamatukogu kinnitusel laenutatud sel aastal rohkemgi veidi vanemaid raamatuid, eriti Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp ehk November“. Tallinna apteekri Melchioriga, kes 15. sajandil kuritegusid lahendab, on lugejad tuttavad juba alates 2010. aastast, mil ilmus sarja esimene teos „Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus“. Käesoleval aastal trükivalgust näinud „Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat“ on järjekorras juba kuues osa. Suur lugejamenu on saatnud ka eelmisi Melchiori lugusid, sestap pole üllatav, et just Indrek Hargla kirjutatud teos kadus raamatulettidelt nagu kuum sai. Indrek Hargla (Mati Hiis) Kui esikoha omanik „Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat“ välja arvata, ei kattu Rahva Raamatu ja Apollo enimmüüdud raamatute esikümnes rohkem ükski teos. Tõsi, autoritest on mõlema kaupluseketi edetabelis esindatud Mihkel Raud: Rahva Raamatu pingereas teosega „Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb“ ja Apollo esikümnes raamatuga „Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“.

Mõlema edetabeli põhjal näib, et raamatuostjate lugemiseelistused on väga erinevad: ühtviisi palju on soetatud ilukirjandust (nt „Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat“), lasteraamatuid (nt Margus Karu „Hobune Henry unenägu“, Eno Raua „Sipsik“), elulooraamatuid (nt Kalle Muuli ja Helen Sule „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel“), esoteerikateoseid (nt Aleksander Šeps „Meedium. Otsides elu mõtet“, Marilyn Kerro „Saatuse peegelpilt“) ning veel mitmesugust teabekirjandust.

Enim osteti Eesti autorite loomingut. Rahva Raamatu esikümnes on vaid kolm välisautori teost, Apollo esikümnes pole aga ühtki väliskirjaniku raamatut. Rahva Raamatu enimmüüdud raamatute esikümme Indrek Hargla „Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat“ Aleksander Šeps „Meedium. Otsides elu mõtet“ Antoine De Saint-Eupery „Väike prints“ Mihkel Raud „Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb“ Mart Juur „Iff. Suur loterii“ Eliq Maranik „Tervisesmuutid 2“ Marilyn Kerro „Saatuse peegelpilt“ Liis Orav „Toida oma tervist“ Eno Raud „Sipsik“ J. K. Rowling „Harry Potter ja äraneetud laps. I ja II osa.“ Apollo enimmüüdud raamatute esikümme Indrek Hargla „Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat“ Margus Karu „Hobune Henry unenägu“ Jesper Parve „Mees. Otse ja ausalt“ Kalle Muuli, Helen Sulg „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel“ Vladislav Koržets „Laulud või nii“ Voldemar Veedam, Carl B. Wall „Purjetamine vabadusse“ Leo Kunnas „Sõda 2023. Dokumentaalromaan veel sündimata sündmustest“ Valdur Mikita „Kukeseene kuulamise kunst“ Mihkel Raud „Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“ Heli Lukner, Mare Müürsepp „FÜÜBITS. Teaduse ja tehnika esimene lugemik huvilisele lapsele“ Raamatukogudesse jõuavad uued teosed mõnevõrra hiljem kui raamatupoodidesse, samuti on lugejatel võimalik valida suurema hulga varasematel aastatel väljaantud raamatute vahel. Nii nähtubki Eesti raamatukogude e-kataloogi ESTER laenutusandmeist, et sel aastal tundsid lugejad kõige rohkem huvi hoopis Andrus Kivirähki „Rehepapi ehk Novembri“ (esmatrükk 2000) vastu. Pärnu keskraamatukogu turundusjuhi Krista Visase sõnul võib „Rehepapi ehk Novembri“ suurt menu seletada see, et raamat kuulub kooliõpilaste kohustusliku kirjanduse nimekirja ning tänavu jõudis kinolinale ka raamatu põhjal vändatud film. „Rehepapp ehk November“ (apollo.ee) Kohustusliku ja paljuloetud kirjanduse hulka kuuluvad ka Piret Raua „Tobias ja teine B“ (2010), J. K. Rowlingu „Harry Potter ja tarkade kivi“ (1997; eesti keeles 2000), James Krüssi „Timm Thaler ehk Müüdud naer“ (1962; eesti keeles 1970), Thorbjorn Egneri „Sööbik ja pisik“ (1949; eesti keeles 1972) ning J. D. Salingeri „Kuristik rukkis“ (1951; eesti keeles 1961). Veidi uuematest teostest on end esikümnesse murdnud Mart Sanderi „Litside“ kaks osa (esimene osa ilmunud 2015 ja teine 2016) ning Mihkel Raua eneseabiraamat „Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“ (2016). E-kataloogi ESTER andmeil tänavu enimlaenutatud teosed Andrus Kivirähk „Rehepapp ehk November“ (1484 laenutust) Piret Raud „Tobias ja teine B“ (1107 laenutust) J. K. Rowling „Harry Potter ja tarkade kivi“ (1059 laenutust) James Krüss „Timm Thaler ehk Müüdud near“ (1051 laenutust) Mart Sander „Litsid. Teine raamat. Naiste sõda“ (1026 laenutust) Maarja Kangro „Klaaslaps“ (980 laenutust) Thorbjorn Egner „Sööbik ja pisik“ (970 laenutust) J. D. Salinger „Kuristik rukkis“ (908 laenutust) Mihkel Raud „Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“ (882 laenutust) Mart Sander „Litsid. Esimene raamat. Naiste sõda“ (881 laenutust) Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi raamatukogude laenutusandmete põhjal võib aga öelda, et linlased loevad uuemat kirjandust veidi rohkem kui Eesti inimesed keskmiselt. Seda kinnitab Sanderi „Litside“ ja Raua eneseabiraamatu veidi kõrgem positsioon kohalikes edetabelites.