5. jaanuaril jõudis kinodesse meeleolukas komöödia "KES ON SU ISSI?", mille puhul korraldasid Õhtuleht ja ACME Film fotokonkursi, kus ootasime pilte endast ja isast.

Mäng on nüüdseks lõppenud ja võitjad on: Oskar E., Margit K., Olga T., Adele Z., Kaja, Risto K. ja Heiki A.

Soovime võitjatele õnne!

Konkursile sai pilte üles laadida kuni 2. jaanuarini ja võitjatega võtame ühendust hiljemalt viie tööpäeva jooksul e-maili teel.

Owen Wilson (“Grand Budapest hotell”, “Zoolander 2”) ja Ed Helms (“Pohmaka” filmid, “Me oleme Millerid”) on peaosades Alcon Entertainmenti komöödias “Kes on su issi?”, mis on kauaaegse operaatori Lawrence Sheri (“Pohmaka” filmid) režissööridebüüt.

Wilson ja Helms on vennad Kyle ja Peter Reynolds, kelle ekstsentriline ema kasvatas neid teadmisega, et nende isa suri, kui nad olid väikesed. Avastades, et see on vale, asuvad nad oma tõelist isa otsima ja saavad teada emast rohkem, kui oleksid tahtnud.

Filmis astuvad veel üles Oscari-võitja J.K. Simmons (“Whiplash”), koomik Katt Williams, NFL-i Kuulsuste Halli pääsenud endisest mängujuhist näitleja Terry Bradshaw, Ving Rhames (“Võimatu missiooni” filmid), Harry Shearer (“Simpsonid”), Oscarile kandideerinud June Squibb (“Nebraska”), Oscari-võitja Christopher Walken (“Hirvekütt”) ja Oscarile kandideerinud Glenn Close (“Albert Nobbs”, “Galaktika valvurid”) kaksikute ema rollis.

