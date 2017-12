Granaatõun on rikkalik antioksüdantide ja vitamiinide allikas, andes tänu sellele kehale ohtralt energiat.

Womanitely toob välja kaheksa toitu, mida on talvel parema tervise nimel hädavajalik süüa.

Palju on räägitud, et talvine ja suvine toidulaud peaksid üksteisest veidi erinema. Talvel passib põske pista ennekõike selliseid puu- ja juurvilju ning vürtse, mis soojendavad, tugevdavad immuunsüsteemi ja annavad ka rohkem energiat.

Kiivis on palju vitamiine ja kiudaineid, mis mõjuvad turgutavalt nii südamele kui nägemisele, samuti aitavad need immuunsüsteemi tugevana hoida.

Brüsseli kapsas on ained, millel on kehale põletikuvastane toime. See omakorda aitab vähendada võimalust kõikvõimalikesse tõbedesse haigestumiseks.

Kaheksa toitu, mis hoiavad su talvel tervena (PantherMedia / Scanpix)

Greibid, apelsinid, mandariinid on väga vitamiinirikkad. Nad varustavad keha selliste vajalike ainetega, mis aitavad immuunsüsteemi tugevdada.

Hurmaas leidub ohtralt magneesiumi ja rauda – aineid, mis on organismi toimimiseks hädavajalikud.

Kaneel on üks populaarsemaid talviseid maitseaineid, mis vürtsitab toitu ja soojendab keha. Sellest on kasu nii südamele kui ajule.

Kaunviljad on head valguallikad.