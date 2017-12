Paistes silmad muudavad välimuse haiglasemaks, seepärast pole keegi nende üle õnnelik. Kui mõistad aga silmade paistetamise põhjust, on võimalik seda muret lihtsalt koduste vahenditega leevendada.

Tähelepanelikuks peaksid muutuma juhul, kui paistes on vaid üks silm, silm ka sügeleb lisaks paistetusele või on valulik ning kui silmade paistetus kestab pikka aega, kirjutab Health Me Up. Kõigil neil juhtudel oleks mõistlik oma muret arstile kurta.

Lühiajalist silmade paisetust võivad põhjustada aga ka: