10 punkti ehk täiesti uskumatu käitumine! Võimatu, et see inimene nõnda tegi!

5 punkti ehk tõenäoline. Üllatusmoment on olemas, kuid mitte väga suur.

3 punkti ehk üsna usutav käitumine antud inimese poolt.

1 punkt ehk see oli tulemas ja teada! Ainult pime ei pruukinud näha!

Laura Kõrgmäe

Lõppeva aasta üks kõige suurem ja šokeerivam skandaal on kindlasti Laura Kõrgemäe väidetav kupeldamisäri. Süüdistuste kohaselt parseldavat Kõrgemäe noori ja naiivseid Eestimaa neidiseid välismaale, et nood seal raha eest seksi-värki ja mida kõike teeks.

Tavapäraselt on Kõrgemäe leheveergudel figureerinud kui miss ja seltskonnategelane, mistõttu säärased süüdistused ka avalikkusele nõnda šokeerivalt mõjusid. Glamuuritar ise aga kupeldamisskandaali keskpunkti sattudes eriti sõna ei võtnud. Ta andis vaid paar napisõnalist kommentaari, väites, et tema kohta levitatakse valesid.

Tänaseks on naine oma Facebooki konto kinni pannud. Ka ei ole teada, kas Kõrgemäe viibib Eestis või välismaal.

Uskumatuse skaalal annab Õhtuleht Laura Kõrgemäe varjupoolele seitse punkti. Kõrgemäe väidetav äritegevus tuli eestlastele šokeeriva üllatusena.

Laura Kõrgemäe ajakirjas Playboy. (INDREK KASESALU/PLAYBOY)

Taavi Rõivas

Paljude arvates on 2017. aasta suurimaks skandaaliks Taavi Rõivase seiklused Malaisias. Ekspeaminister Taavi Rõivas põikas EASi korraldatud ärivisiidil päevaks Malaisiasse, kus pidas koos delegatsiooni liikmete ja Kuala Lumpuris elavate eestlastega maha ülemeeliku peo, mis tipnes süüdistusega ühelt kohalolnud naiselt.

Nimelt olevat Rõivas selle naise tantsupõrandal ebameeldivasse olukorda pannud ja tagatipuks teda veel külmkappide vahel suudelda ja käperdada üritanud. Kuna Rõivas oli värskelt Luisaga abiellu astunud, siis kõnealune uudispomm jättis kõigil eestlastel suu lahti. Oma kätt võõra naise järele sirutanud Rõivas jäi skandaali tõttu ilma ka magusast riigikogu aseesimehe kohast.

Uskumatuse skaalal annab Õhtuleht Taavi Rõivase varjupoolele seitse punkti. Keegi ei osanud seda ette näha, kuid ülemäära utoopilisena see skandaal kellelegi ei tundunud. Taavi on ka varem napsisena pahandust teinud.

Taavi ja Luisa Rõivas. (Robin Roots)

Kristel Mardisoo

2017. aastal tuli välja, et Tanel Padari ekskallim Kristel Mardisoo on abielus Andreas Metsmaaga. Kuna avalikkusele oli jäänud mulje, et Padar ja Mardisoo on imeline ja täiuslik paar, kelle suhe kestab veel kaua, siis naise kiivalt hoitud saladus oli lausa jalustrabav. Ka Tanelile endale tuli tüdruksõbra perekonnaseis suure üllatusena.

Üldsuse lõi see uudis kihama kui mesilastaru. "Kohe näha, et naine oskab elada. Kaks meest on ikkagi kaks meest ja ju saab mõlemaga hakkama," ilkus kodanik kommentaariumis.

Tanelil on praeguseks südamevalu möödas ja uus pruut käevangus.

Kristel Mardisoo abielu Metsamaaga tuli täieliku üllatusena, mistõttu annab Õhtuleht naisele 10 punkti! Uskumatu lugu.

Tanel Padar ja Kristel Mardisoo. (Teet Malsroos)

Hannes Võrno

Tuntud saatejuht ja poliitik Hannes Võrno tegi oktoobris Facebooki postituse, kus arvustab president Kersti Kaljulaidi riietust. Ta võrdleb naist Orissaare seenelisega.

Võrno sõnavõt ärritas paljusid eestimaalasi ning tekitas väikese skandaali. Enamiku inimeste arvamus ei ühtinud Võrno omaga, mistõttu sai tuntud telenägu ka kommentaariumites kaela tuld ja tõrva.

President Kaljulaid ei viitsinud Võrnoga vaielda, küll aga vastas ta mehele läbi huumoriprisma ning postitas Orissaare kultuurimaja foto enda Facebooki lehele.

Siis polnud aga Võrno rahul, et riigipea teeb maha nõukogude ajal kasvanud inimeste lapsepõlve ja postitab stalinistliku arhitektuuri musternäiteid.

Siinkohal annab Õhtuleht Hannes Võrnole ühe punkti, sest tema sõnavõtt ei tulnud üllatusena. Näiteks 2015. aastal nimetas mees põgenikke muu hulgas murjamiteks ja metsalisteks.





Hannes Võrno (Tiina Kõrtsini)

Raivo E. Tamm

Positiivse elumuutuse läbi teinud näitleja Raivo E. Tamm läbis 2017. aasta suvel oma elu esimese triatloni. Ja siis vahetult pärast seda juba järgmise. Seejärel säras mees päästeameti trepijooksul. Ta kaotas 18 kilogrammi kaalu ja jättis suitsetamise. Mees propageeris tervislikku eluviisi nii leheveergudel kui ka televisioonis.

Mees tunnistas, et varem võis ta päevas suitsetada isegi kuni viis pakki sigarette, ent praeguseks on tema elu palju parem ja täisväärtuslikum. Raivo E. Tamm on ka öelnud, et enne 2017. aastat oli tema tervis väga halvas seisus.

Siinkohal annab Õhtuleht Raivo E. Tammele 7 puntki. Mehe käitumine 2017. aastal oli üllatav ja kiiduväärt!

Raivo E. Tamm (Teet Malsroos)

Edgar Savisaar

Tundub, et suurustavad ja meeleolurohked Hundisilma sünnipäevapeod on möödanik, sest tänavu pidas Edgar Savisaar oma 67. sünnipäeva tagasihoidlikus, võiks öelda, et lausa haiglahõngulises füsioteraapiakeskuses.

Säärane muutus on üllatav, sest Savisaar on alati silma paistnud uhkete sünnipäevade poolest.

Siinkohal annab Õhtuleht Edgar Savisaarele 7 punkti. Füsioteraapiakeskuse sünnipäev kõlab sama lihtsalt ja igavalt, kui see ka reaalsuses välja nägi.