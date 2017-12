Mida jõuludele lähemale, seda rohkem kaneelilõhna õhus on. Lisaks sellele, et kaneel on tõeline hea tuju toit on see ka väga tervislik. Kuidas? Siit saad teada. On leitud, et teelusikatäis kaneeli sisaldab sama palju antioksüdante kui pool tassi mustikaid. Kaneeli põletikuvastased omadused aitavad võidelda kolibakteri ja pärmseentega. Kaneeli kasutades tekib täiskõhutunne kiiremini ning väheneb vajadus kasutada suhkrut. Kuid kaneeli kasu on kinnitust leidnud ka päris konkreetset tervisehädadega seoses, kirjutab Time, ja toob välja, kuidas see levinud maitseaine su tervist parandab. Kaneel hoiab südame korras. Üks hiljutine uuring leidis, et kaneeli ja kurkumi lisamine toitudele aitas piirata rasvase toidu mõju organismile. Rasvaste toitude söömine tõstab tugevalt riski haigestuda südamehaigustesse. Katse käigus võeti inimestelt vereproov pärast rasvase söögi ja vürtside ning ainult pärast rasvase söögi söömist. Ilmnes, et vürtse tarbinud inimestel oli veres 13% rohkem antioksüdante ning maitseained vähendasid rasvumist põhjustavate triglütseriidide hulka 30%.

Kaneel hoiab veresuhkru stabiilsena. Kaneelirohkeid toite tarbinud inimestel on leitud, et nende antioksüdantide tase on veres kõrgem ja veresuhkru tase madalam.

Kaneel kaitseb diabeedi eest. Kaneel aeglustab toidu seedimist, mis omakorda hoiab ära järsu veresuhkru tõusu. Uuringud on näidanud ka, et kaneel aitab hoiduda põletikest tingitud kõrgest veresuhkrust. See omakorda aitab antioksüdantide rohket kaneeli tarbides vähendada riski haigestuda südamehaigustesse. Kaneel paneb aju paremini tööle. Uuringud näitavad, et kaneeli lõhn parandab ajus kognitiivseid protsesse. Üks uuring on ka leidnud, et kaneeliekstrakt vähendas pärast traumaatilist ajukahjustust või insulti ajuturset.