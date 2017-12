Tallinnas toimunud digitaalvaldkonna tippkohtumise raames kõnepidajana esinenud president Kersti Kaljulaidi hääl on nii rahustav, et silma lasi looja isegi Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. See eesistumise seik andis küll lõbusat materjali kohalikele meemimeistritele, kuid pahandas IRLi auesimeest Mart Laari, kes muretses, et magavast Merkelist saab Eesti eesistumise sümbol, kui ümmargust juttu ajama harjunud bürokraadid ja ministrid senist stiili ei muuda. Paraku võib öelda, et eesistumise sisulise poolega vähem tuttava rahva jaoks just nii ka läks.

(Facebook)