Seni peeti meelelahutustööstuse kurikuulsaimaks naisteahistajaks ja -vägistajaks koomik Bill Cosbyt. Ent New York Times lõhkas oktoobri algul pommi, väites, et Hollywoodi mõjukaimaid produtsente Harvey Weinstein (65) on aastakümneid karistamatult nii oma alluvaid kui ka näitlejatare ahistanud. Kuus Oscarit võitnud Weinsteini süüdistas algul lehes kaheksa naist, nende seas näitlejanna Ashley Judd („De-Lovely"). Ent iga päevaga kogunes uusi röögatuid näiteid Hollywoodi ühe mõjuvõimsama mehe kiimalisusest ja alatusest: kümned näitlejannad rääkisid, kuidas ta oli neid ahistanud või vägistanud ning hiljem ähvardustega või valurahaga vaikima sundinud. Mitmed tunnistasid, et ei julgenud juhtunust varem iitsatadagi, kartes, et neid ei usuta või hakatakse neid endid süüdistama.

James Toback

Oktoobri lõpus saabus tõehetk režissöörile ja stsenaristile James Tobackile (73): 38 naist süüdistas teda Los Angeles Timesi artiklis seksuaalses ahistamises. Tüüpiline muster: filmi „Bugsy“ stsenaariumiga Oscarile nomineeritud Toback oli hakanud näitlejataridele või lausa tänaval kohatud naistele ligi ajama, neid käperdanud ning lõpuks end nende vastu nühkinud või nende silme all onaneerinud. Näitlejanna Selma Blair kinnitab: Toback ähvardas teda tappa, kui ta juhtunust kellelegi iitsatab. Lavastaja väidab nagu Weinsteingi endiselt, et tema on puhas poiss, kuid pole kahtlust: tema karjäär on läbi.

Brett Ratner

Los Angeles Timesi pommartiklis süüdistas kuus naist, nende seas nimekad näitlejannad Natasha Henstridge ja Olivia Munn, Hollywoodi produtsenti ja lavastajat Brett Ratnerit (48) seksuaalses ahistamises. Ratneri advokaat Martin Singer eitas kõigi kuue väiteid ja ütles, et keegi pole Ratneri peale eales kaevanud. Ometi teatas produtsent varsti, et taandub skandaali tõttu kõigist Warner Brosi filmidest. Seetõttu lükati kalevi alla ka näiteks Hugh Hefneri eluloofilm.

Kevin Spacey

„Kaardimaja" superstaari Kevin Spacey (58) renomee ja tulevikuväljavaated said kabelimatsu, kui endine edukas lapsnäitleja Anthony Rapp paljastas BuzzFeedi intervjuus, kuidas Spacey oli 31 aastat tagasi tema, toona 14aastase poisiga, üritanud seksuaalvahekorda astuda. „Ta haaras mu sülle, nagu haarab peigmees pruudi, et ta üle ukseläve kanda... Ja siis heitis ta mulle peale," kinnitas Rapp. Spacey, kelle seksuaalse orientatsiooni üle oli aastakümneid arutletud, tuli Rappi süüdistuse peale kapist välja, kuid see põhjustas geiringkondades pahameeletormi: „Kaardimaja" täht paistis pedofiiliat homoseksuaalsusega võrdsustavat. Spacey sai sarjast sule sappa ning selgus, et tema ligiajamine eri vanuses noormeestele oli olnud avalik saladus. Tipprežissöör Ridley Scott viskas Kevini oma uuest tõsielulisest krimidraamast "Kogu maailma raha" välja ning vaevalt et ta enam rollipakkumisi saab.

Steven Seagal

Madinamees Steven Seagali (65) pealetükkivast käitumisest naistega on Hollywoodis ammu sahistatud, kuid nüüd lisandus uusi šokeerivaid näiteid. „Ally McBeali" täht Portia de Rossi rääkis, kuidas Seagal oli prooviesinemisel püsiluku lahti siristanud, „Hea naise" staar Julianna Margulies kirjeldas, et Steven oli ta relva ähvardusel hotellitoas nurka ajanud. Aga kui ka Seagalil peaks Hollywoodis lips läbi olema, siis Venemaal armastatakse teda kui Putini lemmikut kindlasti jätkuvalt.

Louis C. K.

Maailma edukamaid koomikuid Louis C. K. (50) oli tuntud eneseirooniliste pajatuste poolest, mille üks leitmotiive oli tema pidurdamatu onaneerimistung. Aastaid on USA komöödiaringkondades sahistatud, et Louis' eneserahuldamist on sunnitud osa saama mitmed naised. Nüüd kinnitasid mitu naiskoomikut New York Timesi veergudel viimaks must valgel: C. K. oli kas nende ees või nendega telefonis rääkides masturbeerinud. See artikkel tõmbas kriipsu peale nii C. K. värskelt valminud debüütmängufilmile kui ka ilmselt tema edaspidisele karjäärile.

Ed Westwick

„Kõmutüdruku" kaunispoissi Ed Westwicki (30) süüdistab mitu naist vägistamises. Westwick on küll väitnud, et pole end eales kellelegi peale surunud, kuid kes teda enam usub. Esimese tagasilöögina kaotas Westwick rolli Agatha Christie raamatu televersioonis.

Jeremy Piven

Telesarja „Entourage" staari Jeremy Pivenit (52) on seksuaalses ahistamises süüdistanud vähemalt kolm naist. Piven tegi küll valedetektoritesti ning läbis selle hiilgavalt, kuid Hollywoodi produtsendid ei taha enam riskida: näitleja sai oma uuest sarjast „Wisdom of the Crowd" kinga.

Dustin Hoffman

Saatuse iroonia: Dustin Hoffman (80) on karjääri algusaegadest peale hiilanud haavatavates ohvrirollides ning ta on tuntud tubli pereisana, kuid alles nüüd koorub välja tema tõeline pale. Viimaste nädalate jooksul on viis naist kirjeldanud, kuidas Hoffman neid seksuaalselt ahistas, kui nad noored neiud olid - noorim oli väidetava juhtumi ajal alles 15aastane. Arvatab võib, et kahe Oscari laureaadi karjäärile ei jää tagasilöögid saabumata.

Roman Polański

Poolast pärit tipprežissöör Roman Polański (84) pole aastakümneid USAsse jalga tõstnud, sest teda ähvardab seal vahistamine ammuse seksuaalkuriteo, teismelise tüdruku vägistamise eest. Uute süüdistuste kohaselt vägistas Polański kunagi ka 15aastase sakslanna ning pilastas vaid kümneaastast tüdrukut.

Morgan Spurlock