Kuidagi läheb alati nii, et poliitikud kipuvad abielluma ja lapsi saama just valimiste perioodil. Jääb üle vaid spekuleerida, kas see juhtub puhtast armastusest või on selle taga ka pisike tagamõte tasuta valimisreklaamiks. Ka tänavu, kohalike omavalitsuste valimiste aastal lõi pereõnn mitme poliitiku vahmiilis õitsele.

Pühakojast liikusid Taavi ja Luisa koos külalistega pulma peopaika Kõltsu mõisasse, kus peeti luksuslik õhtu.

Pulmakülalised transporditi Mõisasse peole mitme bussiga. (Robin Roots)

Glamuurne pulm tekitas paljudes meie lugejates küsimuse, kui palju selline luksus ja sära küll maksma võis minna, kui endalegi sellist tahaks? Õhtuleht tegi kogenud pulmakorraldaja abiga mõned arvutused ja sai summaks umbes 40 000 eurot.

Kuid Taavi Rõivas polnud sugugi ainuke poliitik, kes 2017. aastal oma armastatuga igavese liidu sõlmis.

30. aprillil sõudsid Narvas abieluranda keskerakondlastest riigikogulased Martin Repinski ja Siret Kotka. Tseremooniat austas oma kohalolekuga Keskerakonna koorekiht eesotsas peaminister Jüri Ratasega.

Siret Kotka ja Martin Repinski laulatus Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. (Aldo Luud)

AASTA BEEBID

7. mail nägi ilmavalgust haridus- ja teadusministri Mailis Repsi kuues laps – tütar Charlotte. Juba mõned päevad hiljem käis superema Reps koos pisibeebiga valitsuse istungil.

VARAKULT VALITSUSSE: Mailis Reps ja tema pisitütar Charlotte said peaminister Jüri Rataselt õnnitluseks lillekorvi. (Jüri Ratas/Facebook)

8. septembril sündis EKRE poliitiku Martin Helme perre viies laps – tütar Gloria.

9. oktoober tõi õnne poliitikute Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski perre, kui neile sündis poeg Morgan.

(Facebook/Siret Kotka-Repinski)

Ööl vastu 20. oktoobrit sündis Kristen Michali ja Evelin Orase perre kolmas poeg.

(Facebook/Kristen Michal)

23. novembril sündis poliitik Rainer Vakra ja tema kallima Marilin Looki perre poeg Konrad.

AASTA PEOD

1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmete pidu Malaisias, millele järgnes Taavi Rõivase ahistamisskandaal. „Ta oli juba suudeldes väga agressiivne. Edasine läks täiesti kontrolli alt välja: ta kiskus mu kleiti üles ja käperdas mind," pihtis Rõivase ohver Eesti Päevalehele.

Ekspeaminister Taavi Rõivas vabandas nii enda kui ka delegatsiooni käitumise pärast ja astus riigikogu asespiikri kohalt tagasi.

Taavi Rõivas on erinevatele meediakanalitele antud intervjuudes öelnud, et Luisa sai šoki, kui nägi Eesti Päevalehe ajakirjaniku saadetud e-maili, milles too Malaisia hotelli katusebaaris juhtunut kirjeldas ning kommentaari palus. Taavi polnud sellel ajal ka Tallinnas ega saanud abikaasat kohe maha rahustada.

PÄRAST AHISTAMISSKANDAALI: Taavi Rõivas ei salga, et kui Luisa Malaisias toimunust luges, kartis ta, et nende abielu enam kolmandat kuud ei näe. (Robin Roots)

2. Õhtulehe toimetusele laekusid 16. detsembril fotod Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridadesse kuuluvast noorpoliitikust Jaak Madisonist, kes veetis öösel aega ühes Tallinna geibaaris napsu võttes.

Madison geibaaris pidu panemas. (Lugeja foto)

Huvitav, et Madison sattus aega veetma just geibaari. On ju konservatiivsete vaadetega poliitik korduvalt öelnud, et homoseksuaalsus on tema meelest hälve. Madison selgitas Õhtulehele, et ta leidis tee X-baari pärast abipolitseinike jõulupidu ning et see oli lihtsalt üks mitmest peokohast, kust läbi käidi.

AASTA POLIITLAUL

Sõnad on siinkohal üleliigsed.

Liigume aga pereõnnest, heast muusikast ja pidutsemisest edasi liikliusõnnetuste ja valimiskaotuste juurde.

AASTA AVARIID

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski oli 11. detsembri hommikul Tallinna südalinnas ametiautoga sõites osaline kolme sõiduki ahelavariis. Minister viga ei saanud, küll aga sai kannatada tema uhke Audi ja Ossinovski pidi jätkama sõitu Ida-Virumaale asendusautos. Ministri autojuht jäeti aga olukorda klattima.

AHELKOKKUPÕRGE: Minister Ossinovski uhke ametiauto silmnägu oli pärast liiklusõnnetust üsna ilmetu. (Konstantin Sednev / Postimees)

25. oktoobri õhtul sattus Tallinnas draamateatri juures liiklusõnnetusse ka peaminister Jüri Ratas. Ta istus Pärnu maanteed mööda vilkurite sähvides Viru ringi poole sõitnud politsei- ja piirivalveameti Audi A8-s, millele sõitis külje pealt sisse Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele keeranud Mercedes.

(PPA/Kuvatõmmis)

Ka selles liiklusõnnetuses ei saanud keegi vigastada ning autodele tehtud kahju maksid kinni kindlustusfirmad.

AASTA ÜLEJOOKSIK

Kohalike omavalitsuste valimistel IRLi Tartu linnapeakandidaadiks olnud Aivar Riisalu astus pärast kaotust erakonnast välja ning astus ametisse hoopiski Tallinna ettevõtlus- ja innovatsiooni abilinnapeana.

Tallinna abilinnapead Züleyxa "kapten Zuzu" Izmailova ja Aivar Riisalu. (Robin Roots)

Mida aga siis öelda 824 tartlasele, kes valisid linnavolikokku just Riisalu? „Mina ei tunne ennast [IRLi ees] võlglasena, sest olen täiesti siiralt elanud kaasa selle erakonna käekäigule. Ma arvan, et IRL annab mulle selle eest kunagi medali, sest neil on praegu olemas kolm kohta volikogus.“

KOV VALIMISTE SUURIM KAOTAJA JA VÕITJA

Tänavustel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kerkisid esile uued häältemagnetid, sealjuures oli esikahekümne esimese ja viimase kandidaadi häälesaagi vahe rohkem kui kümnekordne.

Populaarseim häältekoguja oli Mihhail Kõlvart, kes kogus 13% häältest ehk 24 712 häält.