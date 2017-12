Alljärgnevast nimekirjast leiad nii tuntud lemmikuid kui ka loova lahenduse läbinud vahepalasid, mida on mugav autosõidu ajaks moonakotti varuda.

Valio Eesti turundusdirektori Krista Kalbini sõnul tasub lapsevanematel end juba varakult laste erinevateks tujudeks ja isudeks ette valmistada. „Et vanavanematele, sõpradele ja sugulastele külla minnes säiliks reibas ning rõõmus meeleolu ka pere noorimatel, varu reisikotti tervislikke ja lustakaid vahepalasid, et veresuhkur liiga madalale ei langeks,“ soovitab Kalbin.

Üllata lapsi kergete muffinitega, mis näevad välja magusad, kuid on soolased ja tulvil kasulikest köögiviljadest. Katseta näiteks retseptiga, millesse on lisatud riivitud suvikõrvitsat või porgandit. Mütsike tassikookidele valmista vahule löödud Viola toorjuustust ja lisa krõbedaks praetud peekonitükke. Kui soolast saladust pereliikmetele varem mitte reeta, siis jagub elevust kõigile!

Taimetee

Näe ette ahvatlust, mis tekib tankimispeatusel bensiinijama karastusjoogi leti ees, ja valmista teele kaasa mõõdukalt magustatud taimetee. Paljudes karastusjookides sisalduv kofeiin ja ülemäärane suhkrusisaldus tõstavad ajutiselt laste energiataset, mis muudab pika autosõidu veelgi raskemaks ja võtab energia hilisema hea enesetunde arvelt. Nii jõuavadki lapsed sihtkohta tusase tuju ja väsinud olemisega.

Jogurtijoogid

Mugavalt väikestesse pudelitesse doseeritud jogurtijoogid on paljude laste lemmikud. Ainsad kodumaised Valio Gefilus jogurtijoogid sisaldavad maailmas enimmuuritud LGG piimhappebakterit ja D-vitamiini, mis toetab organismi immuunsüsteemi normaalset talitlust ning B12-vitamiini. Lisaks on Gefilus jogurtishoti pudelitel ka mugavad taassuletavad korgid. Nii saab kasutatud pakendit autos mugavalt kohale jõudmiseni hoiustada, kartmata sealjuures, et viimased tilgad polstrile või põrandamatile valguks.

Kodused granola-tahvlid

Valmistuge reisiks koos lastega ja valmistage üheskoos maitsvad granola-tahvlid. Selleks segage alustuseks oma maitse järgi kokku pähkleid, röstitud kaerahelbeid ja puuviljatükikesi. Sulatage madalal kuumusel mett, veidi võid ja pruuni suhkrut ning segage mass kuivainetega. Suruge segu küpsetuspaberiga kaetud alusel piparkoogivormidesse ja asetage ööseks külma tahenema. Ootusärevus isetehtud maiuse järele aitab leevendada sõidust tekkivat igavust.

Puuviljad