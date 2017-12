Kui 13aastane Danielle Bregoli USA jutusaatesse „Dr. Phil“ oma probleemidest rääkima läks (õieti küll läks saatesse tüdrukust rääkima tema ema), ei teadnud ta, mismoodi ta elu muutub. Võimatult halva käitumisega tüdruk, kes ema sõnul varastas, sõimas ning oli vägivaldne, sai vihaseks ka saate publiku peale, et need tema üle naersid. Väljakutsuv tüdruk viskas publikule kinda: „Catch me outside, how 'bout that?“ („Lähme õige välja, kuidas oleks?“ ingl. k. - toim.). Et tüdruku kõnepruuk just kõige korrektsem polnud, kõlas tema kutse kaklusele kuulaja kõrvades pigem nii: „Cash me ousside, howbow dah?“ Hüüdlausest sai tuntud meem ning Danielle ise sai plaadifirmalt lepingu räpialbumi salvestamiseks. Näide sellest, et kuulsaks ja rikkaks võib saada ükskõik millega, ka oma rumaluse presenteerimisega... (25. detsembril heastas Danielle siiski mõneti oma halba käitumist, kinkides emale 65 000 dollari suuruse tšeki, et ema saaks kodulaenust priiks.)

Internetiajastul toob iga uus aasta ka uusi juutuubereid, sotsiaalmeedia staare, meeme, populaarseid laule ja muud kraami, mis saab „viraalseks“. See tähendab, et see saab internetikasutajate seas populaarseks, hakkab n-ö oma elu elama ning võib algmaterjalist täiesti erineva mõtte saada. Siin on väike valik 2017. aastal maailmas viraalseks läinud nähtustest. Millised olid sinu lemmikmeemid, -videod või viraalsed liikumised?

Tegemist on lihtsa pildipanga fotoga, mis kujutab teisest naisest huvitatud noormeest. Kuid meemina on pilt sümboliks kõigile inimese või ühiskonna dilemmadele ja kiusatustele.

Uued raamatud poes või kogu see hunnik lugemata raamatuid kodus? (@Buzzfeed / Twitter)

„Despacito“

Selle suve hulluksajav hitt, esimene Youtube'i video, millel oli üle 4 miljardi vaatamise.

Valge kutt pilgutab silmi

Raadiosaate juht Drew Scanlon kergitas imestunult kulme ja pilgutas hämmingus silmi. Tema üllatunud reaktsioonist vestluskaaslase ropu suu peale sündis meem, mis väljendab meie kõigi viisakat halvakspanu ja hämmeldust selle üle, kui keegi ütleb-teeb või juhtub midagi ootamatut. Näiteks küsid sõbralt WiFi parooli ja tema vastab, et tema majas sellist asja polegi. Kuidas, palun?

Me: What's your wifi password?



Friend: we don't have wifi



Me: pic.twitter.com/OjomSbYx35 — White Guy Blinking (@GuyBlinkingMeme) March 7, 2017

„Otse minu salati ees?“

See meem tuleb ühest, ütleme siis nii, et täiskasvanute filmist. Stseenis, kus kaks härrasmeest asuvad kööginurgas sedasamustki tegema, istub nende vastas pahur naisterahvas, kes tahab lihtsalt oma salatit süüa. „Ja niimoodi otse minu salati ees?“ küsib pettunud naine, sümboliseerides kõiki olukordi elus, mil miski on tuju või söögiisu ära rikkunud.

It's 2017 and some people still spit on the pavement? Really??? Right in front of my salad? pic.twitter.com/jTT3vZcyBW — LK (@ellkay_) August 3, 2017

„IT“

Stephen Kingi raamatu järgi vändatud menuõudukas „IT“ („SEE“ eesti k.) läks viraalseks ammu enne filmi kinolinale jõudmist. Inimesed kartsid kloune, olid samas jube põnevil ja vaatasid filmi treilereid kümneid miljoneid kordi.

Jake Paul

Veel üks mitmete meelest mitte just kõige intelligentsemat noorust esindav isik, kes on Youtube'i kuulsus. Seal näeb tema muusikavideosid, lugematul arvul pidutsemis- ja naljavideosid ning klippe fännide hordidest, kes noormehe värava taga aega parajaks teevad. Jake soovitab kõigil heitereid „dabida“ (see tähendab tõlkes, et ta ei pea oma kriitikutest just eriti lugu) ning ta on paljude jaoks taas sümboliks sellest, et rikkus ja kuulsus ei küsi alati hiilgavat mõistust.

Lapsed segavad isa intervjuud

Selles klipis arutleb professor Robert E. Kelly BBC otse-eetris Lõuna-Korea teemal, kui järsku tuleb tuppa tema tütar, mõni hetk hiljem kärutab sisse ka väike beebi. Isa muigab ja tunneb kerget piinlikkust. Ukse tagant kostab ema kohkunud hääl ja kiiresti koristatakse väikesed marakratid jalust ära.

#metoo