Tänases „Radaris“ tuuakse avalikkuse ette absurdne lugu eestlastele üha enam omaks saanud annetuskultuurist, mis paneb südamele, et mitte kõik mittetulundusühingud pole eesmärgiks võtnud teiste inimeste aitamise. Isegi mitte siis, kui raha on kogutud enneaegsete vastsündinud imikute abistamiseks.

MTÜ Lootus Sinuga võttis mõni aeg tagasi ühendust Mustamäe lastehaiglaga ning pakkus välja, et aitab koguda raha uue kuvöösi ostuks. See on 18 000 eurot maksev masin, mis loob enneaegsetele imikutele parima võimaliku elukeskkonna.

Raha koguti, kuid kuvöösi ostuks seda ei jätkunud, sest MTÜ-l oli vaja annetuste eest remontida oma vana kaubikut.

“Mulle ei tulnud pähe, et ma pean annetajatele kirjutama ja teavitama neid, et mul on vaja sealt raha võtta,” tõdeb loos MTÜ juhataja Jekaterina Panova. Vastus ja annetusi kogununud isiku käitumine on pannud teisi osapooli kukalt kratsima.

