Alustada tuleb ikka algusest. Jaanuaris avaldas Kivisaar enda kauaoodatud debüütsingli. Ja, noh, see oli alles pauk. Vist mitte KUNAGI pole Eesti muusikas niimoodi auto-tune’i väärkoheldud. Nüüd saab täitsa aru, miks Kivisaar enda hitiga nii kaua venitas, sest ta on küll mikrofoni taga populaarne, aga kindlasti mitte selles rollis.

9. Hellad Velled – "Suvine"

Ja nüüd siis tõesti macho-sülti! Suured mehed, kes võiksid pimedal tänaval hirmu peale ajada, teevad sellist muusikat, et anna olla. Okei, saan aru, et laulumehed saavad ikka naisi, aga kuidas see võimalik on? Hea küll, äkki on see laul nii paha, kuna praegu on väljas külm ja hall, aga kuskil kuurortis alasti ujumistest laulvad suured mehed ajavadki kadedaks. Eks?

8. Kapa – "Ilusaid unenägusid"

Äkki ma olen selle jaoks liiga vana ja valest soost, et mõista sellise seksuaaldraiviga videot, kus poolpaljas poiss väänleb linade vahel ja räpib armastusjuttu. Vist. Millest see laul üldse räägib? Ei, ma olen ilmselt liiga vana selle jama jaoks. „Võin sulle räppida õrnalt, küll see uni tuleb,“ laulab ta. Ahsoo. Okei.

7. Olavi Otepalu – "Ei tea"

Jah, kõigile käib närvidele praeguse valitsuse tulumaksureform, aktsiisitõusud, IRL ja muud asjad, aga miks ei saa valida Reformierakonda? Ikka seepärast, et nende nimekirjas kandideeris ka Olavi Otepalu. Eesti kõige uskumatum superstaar. Üliseksistlik video, nilbe kontorirokk, need sõnad (võtan sind läbi voorusevöö) ja täiesti olematu lavasarm moodustavad kombinatsiooni, mis ei lase uskuda Otepalu enda väidet, et „see on kõigest muusika, poliitikas olen ma teine inimene“. Aga, Olavi, palun tee veel videoid, kohtume järgmisel aastal ka!

6. Sunlight – "Ootan sind veel"

Kuues ja seitsmes koht läheb eelkõige visuaalse poole eest kahele artistile, mis viimase aasta jooksul suutsid šokeerida tõeliselt kaasahaarava lip-synci poolest. Sunlight tõusis kõrgemale, kuna nad on uued tegijad. Keep smiling, elemendid EDM-st, sisse veidi vokoodrit ja sõnad, mille Pearu Paulus tegi ära juba 25 aastat tagasi. Kahjuks pole neist midagi rohkem kuulnud, aga mälestus on raske kustuma.

5. Wild Disease – "Mul’ meeldib, mis sa teed mu jaoks"

Miks sa seda teed, härra Saks? Miks? Mida me sulle halba oleme teinud? Kas sa vihkad tõesti eestlasi nii palju, et sa teed laulu, kus on fraas „sa võiksid olla paljas ja alt võiks olla haljas“? Nagu mida fakki? „Roosad on su roosinupud“? „Värisema võtab ihu, kui ülespoole liigun“? „Alt on libe nagu uiiii“? Ära enam nii tee! Laula laule, mida saab laulda koos lastekooriga kasvõi. Ma ei tea, kas peame korraldama korjanduse, et kui on vaja midagi osta, siis sa ei pea enam sellist lugu tegema? Mis arvad?

4. Village Voice – "Musi"

Oh, aasta on 2017. Mis teeks kah? Ah, teeme Push Upi kaveri! Just selline idee tundus kellelegi hea idee. Ülekasutatud autotune ja lineaarne sünditaust. Tõeline pubipeo hitt. Samas Village Voice on populaarne bänd maakohtades. Seega aastal 2017 müüb Push Upi kaver imeliselt.

3. DJ Heiki ja Hillar Kohv – "Suvi Kuum"

Vot see on alles duett. Kaks meest laulavad, kuidas nad käsikäes mööda randa ringi liiguvad. Ütleks lausa, et Eesti esimene tõeline gei-hümn. DJ Heiki oli eelmise aasta sama tabeli võitja. Tänavu võiks ta samamoodi võitja, sest haaras kaasa suve ja Eesti ajalehtede püsiõuduskirjutaja Hillar Kohvi. Kui Ekspress nimetas Heiki Eesti halvimaks lauljaks, siis Hillar Kohv on samas tabelis vähemalt teine.

Aga nagu öeldakse teleturus, siis see pole veel kõik! DJ Heiki pani ka enda naispere laulma ja kaverdati väga vingelt Itaalia diskohitti. Miskit on siin loos ja videos väga valesti.

2. Siki ja Raits – "Nii Kallis Jaanipäev"

Dj Heiki suutis sel aastal püsti panna võimsa muusikaimpeeriumi, mis ei väsi üllatamast. Siki ja Raits tegid suvel klassikalise dueti, mille omal ajal laulsid kuulsaks Ewan McGregor ja Nicole Kidman. Seejärel kaverdasid seda Eestis kuulsamaks Reet Linna ja Heiti Kender. Aga nemad on algajad – see pole lihtsalt võimalik, kuidas ja kuhu duetiosaliste hääled jõuavad.





Raits on muidugi ka seepärast vinge, et ta suutis teha selle aasta parima muusikavideo. Sõnadest jääb selle kirjeldamisel väheks. Mees tuleb lihtsalt kapist välja.





1. Respekt feat. Jane Kruusmaa – "Röövitud isa"

Palju õnne, Kerdo Mölder, ma ei tea, kas sa tahtsidki teha aasta halvima laulu, aga said sellega hakkama. Hüljatud lapsed, õnnetud vanemad ja taastootev kurbus on midagi, mida käsitleb väga hästi Venemaa film „Armastuseta“. Mölder üritas sama teha, aga suutis selle kõik keerata nii pateetiliseks siirupiseks indlemiseks, et juba esimesed 10 sekundit on midagi väga-väga valusat. Mis muudab selle laulu halvaks? Tõsise teema labaseks muutmine.