Eile oli TV3 eetris heategevussaade „Inglite aeg“, mille käigus koguti abivajajatele toetusi. Telekanal teatab oma Facebooki kontol, et üksnes saate jooksul koguti annetusi tervelt 212 770 eurot.

Annetusliinid on avatud kuni 26. detsembri õhtuni.

Helistades numbril 900 7301 – annetad 5 eurot.

Helistades numbril 900 7302 – annetad 10 eurot.

Helistades numbril 900 7303 – annetad 25 eurot.

Välismaalt annetamiseks on avatud annetuskonto Swedbankis EE242200221056068626

Saaja: AS ALL MEDIA EESTI

Selgitus: Inglite aeg