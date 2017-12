Orgasm tekitab taevaliku mõnutunde, kuid on kasulik ka su tervisele. Ja mis kõige parem, seda saad ju tegelikult nautida täiesti üksi.

3. Orgasm võib aidata migreeni ravida - uuringud on näidanud, et 60% migreenikutest tegi seks olemise paremaks. Ülejäänuil läks asi siiski hullemaks.

4. Mõnutunne vähendab stressi.

5. Seks ja orgasmid tugevdavad immuunsüsteemi, mis on hea sinu üldisele tervisele.

6. Ka sinu süda on orgasmi eest tänulik, sest saab müramise ajal intensiivsemalt töötada.

7. On võimalik, et seks aitab luksumist lõpetada. Nojah, selleks on muidugi ka teisi vahendeid.

8. Kui regulaarselt orgasmi koged, on sul edaspidi järjest kergem selleni jõuda. Harjutamine teeb meistriks.

9. Ka mehele on orgasm tervislik ja võib isegi vähendada eesnäärmevähi ohtu, väidab Harvardi uuring.

10. Orgasmid ei tee mitte ainult rõõmsamaks, vaid ka enda ja oma keha suhtes rahulolevamaks.

11. Võib-olla aitab korralik orgasm sul oma mõtteid paremini koondada. Tühjusetunne peas, mis pärast mõnuhetke valitseb, võimaldab pärast uue energiaga oma mõtteid fokusseerida.