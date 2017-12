Kataloonia eksiilpresident Puigdemont on katalaani iseseisvuspüüdluste käilakuju. Kelle jaoks pagendatud kangelane, kelle jaoks üks kohutav tüütus, kelle koht on vangikongis. 21. detsembril toimunud erakorraliste parlamendivalimiste väikest võitu tähistas Puigdemont küll suurelt, ent tegelikkuses jääb Kataloonia iseseisvus küll vist sama kaugeks kui enne valimisi...

„Et sa elaksid huvitaval ajal!“ on vana Hiina needus. On selle needusega, kuidas on, kuid huvitaval ajal elasime aastal 2017 tõepoolest. Maailmat mõjutasid rahvaränne, ilmastik, aga ka mitmed silmapaistvad isikud. Ehkki enamik sellest väikesest valikust on riigipead, on siin ka paar pisut vähem tuntud (kuid ometigi väga mõjukat) nime.

Myanmari riigikantsler ja Nobeli rahupreemia kandidaat. Hoolimata enda läbielatud õudustest ja vabaduse piiramisest, ei huvita Kyi'd eriti tema riigis kodakonsuseta elavate rohingjade saatus. Et püsida võimul, on ta kahetsusväärselt vaikne külade põletamiste ja massimõrvade osas, mida tema enda sõdurid toime panevad.

(Reuters / Scanpix)

Donald Trump

Kahtlemata USA värvikaim president. Tema mõtteid saab iga päev lugeda Twitteris ning sõltuvalt ameeriklasest, kellelt küsida, on ta kas maailma kõige piinlikum inimene või kõige parem asi, mis eales juhtunud. Ehkki Trumpi maksureformi plaani saadab mõningane edu (kuid mitte rahva palav toetus), on tema väljaütlemistest, killurebimistest ja solvangutest-solvumistest teada rohkem kui tegudest.

(Reuters / Scanpix)

Robert Mueller

Eriprokurör Mueller uurib Trumpi presidendikampaania töötajate seost Venemaa ametnikega. Trumpi vastased usuvad, et Mueller tuleb ühel hetkel fanfaaride saatel lagedale mõne otsese tõendiga sellest, kuidas Trump isiklikult Putinile ütles: „Tee minust president, Vladimir!“ Tegelikkuses ei pruugi uurimisest aga midagi päris nii skandaalset ja mahlakat välja tulla.

(Reuters/Scanpix)

Xi Jinping

Hiina president ja kommunistliku partei juht Xi on üks maailma võimsamaid inimesi. Paljude meelest on Hiina juba USAst ja teistest ammu mööda purjetanud, mis teeks Xist maailma mõjukaima tegelase. Xi ei paista ehk läänemaailmas millegi erilisega silma, võib isegi jätta mitte kuigi märkimisväärse mehe mulje, kuid Hiinas on vaikselt arenemas Xi isikukultus. Samuti on Xi koomale tõmmanud Hiina netivabadust ja pinguldanud tsensuuri sõlmi.

(AFP / Scanpix)

Vladimir Putin

Millal tüdineb Putin võimust? Igatahes mitte järgmisel aastal, mil ta jälle Venemaa presidendivalimistel kandideerib. Putinit varjutab omamoodi müstilisuse, jõumehe ja „konkreetse juhi“ oreool, mille varjus on tõenäoliselt aga pisut vähem ettemõtlik ja salakaval persoon, kui välja paistab. Või tahab ta, et me nii arvaksime? Kahtluste tekitamine on üks Putini parimaid relvi.

(Reuters / Scanpix)

Kim Jong-un

Põhja-Korea liider, mõnede meelest ohutu kloun, teiste silmis iga hetk plahvatav rakett. Ja rakette ta igatahes armastab. Kogu maailm ootab ärevusega, kas diktaatoril on ähvardustega tõsi taga. Küünikud aga imestavad: miks ei võiks ta lihtsalt riigimeedia vahendusel näidata rahvale stseene mõnest katastroofifilmist ning kuulutada USA ja Jaapan hävitatuks?

(AFP PHOTO/KCNA)

Theresa May

Briti peaministril on paljude brittide, isegi omaenda parteikaaslaste kiuste vaja kas või hambad ristis juhtida Brexiti laev õnnelikult sadamasse. Suur lubadus on aga samavõrd raske tulema ja Euroliidu kõva südamega ametnikud ei kavatse lasta Mayl midagi niisama saada.

(Reuters / Scanpix)

Thelma Aldana

Guatemala ülemkohtunik, kes on varasemalt lahkuma sundinud riigi presidendi ning jätkab vihast võitlust Guatemalas lokkava korruptsiooni vastu. Lisaks jätkub tal jõudu võidelda naiste ja põliselanike õiguste eest. Aldana usub õigluse ülimuslikkusse ja ei paista, et Guatemala korruptantide suurim hirm lähiajal peatumas on.

(Vida Press)

Sebastian Kurz

Austria Wunderkind, 31-aastane nooruk, kes hakkas 18. detsembrist juhtima Lääne-Euroopa kõige konservatiivsemat valitsust. Küllap me temast ja tema tegudest veel kuuleme.

(Reuters / Scanpix)

Angela Merkel

Tundub, justkui Merkelit ei salliks keegi - ei vasakpoolsed, kes tema vastu igal võimalusel meelt avaldavad ega parempoolsed, kes kujutavad ette, et Merkel isiklikult tervitab iga Saksamaale saabunud immigranti. Ometi on ta jälle harjumuspäraselt Saksamaal pukis ning on maailma mõjuvõimsaim naisterahvas.

(Reuters / Scanpix)

