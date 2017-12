Kuigi jõuluõhtu on juba nädala pärast, ei tähenda see, et sul on hilja oma vormiga midagi ette võtta. Kui võtad kasutusele need nõksud, oled nädala lõpuks juba palju paremas vormis.

1. Asenda tavaline hommiku- ja lõunasöök proteiini- ja rasvarikka smuutiga. Seda juues saab keha kätte küll vajalikud kalorid, kuid ei pea selle seedimisega nii palju vaeva nägema, kirjutab veebiportaal Byrdie. Ühtlasi kiirendavad sellised smuutid rasvapõletusprotsessi.

2. Treeni strateegiliselt. Nädala alguses tee kõrge intensiivsusega intervalltrenne ning vahetult enne peoõhtut vaheta need jooga ja muude sarnaste treeningute vastu välja.

3. Jälgi, et õhtusöögi ja hommikusöögi vahele jääks vähemalt 12 tundi. Kui vahe on väiksem, ei jõua keha hakata rasvu põletama.

4. Mine magama enne kella 23. Nii puhkab keha kõige paremini ja magad ühtlasi ka sügavamalt. Sügav uni aga aitab vähendada kehas tekkinud paistetusi ja puhitust.