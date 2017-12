Maailma ühe hinnatuima tööandja Mindvalley asutaja ja juht Vishen Lakhiani toob oma just eesti keeles ilmunud raamatus “Erakordse elu kood” välja kolm kõige olulisemat küsimust, mis sinu ellu tõeliselt positiivse pöörde toovad.

Mindvalley, millel on ka kümnekonna töötajaga filiaal Eestis, on korduvalt tunnistatud maailma üheks kõige demokraatlikumaks ja lahedamaks ettevõtteks. Kolme kõige olulisema küsimuse harjutus on Lakhiani jaoks niivõrd tähtsal kohal, et ta palub neile küsimustele vastata kõikidel, kes Mindvalley tiimiga liituvad.

“Meid õpetatakse kultuuriruumist tulenevate tavade kohaselt elama pigem turvaliselt kui ehedalt ning utsitatakse pürgima millegi poole, mida me ei pruugi üldse oluliseks pidada. Tõelised eesmärgid tulevad aga südamest, pakuvad pinget, inspireerivad ja seavad silme ette lõpliku sihtmärgi,” sõnas Lakhiani.