Kuna ravimid, eeskätt uued vähiravimid on kallinenud niivõrd, et nende eest ei jõua enam maksta isegi rikkamad Euroopa riigid, on valdkonda jõudnud arusaamine, et midagi tuleb muuta.

„Ravimiäri on küüniline äri, milles patsiendid on pantvangid,” nentis Euroopa rahvatervise ühenduse (EPHA) poliitikajuht Yannis Natsis, kes võitleb patsientide õiguste eest üleeuroopalisel tasandil.

„Ravimifirmad põhjendasid oma toodete kõrgeid hindu pikki aastaid teadus- ja arendustegevuse kulukusega, teisisõnu: nad ei taha liikuda sentimeetritki eemale oma praegusest agressiivsest hinnastamisstrateegiast, mille printsiip on „hinna piir on taevas”,” selgitas Natsis.

Ravimifirmad väidavad, et uue toote arendus maksab 2,2 miljardit eurot või rohkemgi, kuid mittetulundusühingud on teinud eksperimente, kus teadlased töötavad samamoodi ravimite arendamise kallal, ja need näitavad, et uue ravimi väljatöötamine maksab ligikaudu 100–150 miljonit eurot. Isegi kui maksumuseks kujuneks 500 miljonit eurot, oleks see hoopis teine suurusjärk.