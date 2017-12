Tegemist on rohkem, kui algselt planeerinud oled – sa lihtsalt pead kõike korraldama. Seltskonnas hoidu liialdustest, ära lobise saladusi välja, söögi ja joogiga pea piiri.

Sul võivad jõuluajaks küll kindlad plaanid tehtud olla, ent tõenäoliselt kujunevad asjad pisut teisiti. Tulemas on üllatusi, miski rõõmustab sind, miski võib aga ka ärevaks muuta.

Oled nõudlik nii enda kui ka kaaslaste suhtes. Kui midagi planeerid, aga tekib vajadus neid plaane käigu pealt muuta, mõjub see sulle häirivalt. Ära raiska energiat närveerimisele.

Aeg toob huvitavaid uudiseid ja niisugust informatsiooni, mida saad tulevikus oma asjade edendamisel kenasti ära kasutada. On palju suhtlemist, mis pakub meeldivaid elamusi.

Sul on raske end vabaks lasta, elust täiega rõõmu tunda. Mingid vanad lahendamata probleemid närivad sind, võimalik, et põed oma varasemate tegude või ütlemiste pärast.

Elutempo on pigem aeglane, kavandad oma tegevust ja püsid kenasti ajagraafikus. Annab alustada pikaajalisi projekte ja tihendada olulisi suhteid, eriti vanemate inimestega.

Oled valmis teiste heaolu nimel pingutama. Kuid sa pole seejuures isetu – tahad palju ka vastu saada. Kui sinust piisavalt ei hoolita, muudab see sind nukraks, aga ka kiuslikuks.

Võimalik, et jõuluaeg kujuneb sinu jaoks väga tihedaks. Kodus olemiseks pole kuigipalju aega, sest sõidad ühest kohast teise, külastad oma lähedasi ja sõpru.

Aeg lisab sinu tunnetele intensiivsust. See võib olla õnnelik päev, kui kõik sujub nii, nagu sulle meeldib. Kui sa aga olukorraga rahul pole, kehtestad end jõuliselt ja kipud tüli norima.

Palju õnne, Kaljukits! Algaval aastal tegeled eelkõige tõsiste teemadega. Ehk kipud muretsema rohkem, kui asjad väärt on. Intuitsioon on hea, võiksid seda veelgi arendada, vastavat infot koguda. Väga tähtis on meeskonnatunne. Heade kaaslaste toel oled julgem ja valmis aktiivsemalt tegutsema.