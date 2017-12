Tihti seostub ribilihaga pigem suvine grilliüritus kui talvine õhtusöök. Ribidevaheline liha on sealõigetest aga vaat et kõige parema ja hõrguma maitsega, mistõttu ei tohiks seda endale keelata ka talveperioodil ning julgelt võib searibi serveerida õhtu tähena ka jõululaual.

Searibis on rasva vaid 15%, mistõttu võib seda julgelt endale ka söögirohkel jõuluperioodil lubada. Ühtlasi on sealiha inimorganismile oluliseks valkude, süsivesikute, vitamiinide ja mineraalainete allikaks, mis ei puudu ka hõrgust searibist. See tähendab, et saame lisaks maitseelamusele ribiliha söömisest ka reaalset kasu.

Seejuures on searibi lihtne valmistada ning erinevaid viise selleks on palju. Maitsev ribiroog valmib ühtelugu hästi nii barbecue-ahjus, grillil kui koduses praeahjus ning samuti on ribitükk suurepäraselt sobilik suitsutamiseks, keetmiseks ja hautamiseks.