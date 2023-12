Lemmiklooma jõulud - mida teha, mida mitte!

Pererahva asi on ka pühaderutus lemmikute vajadusi arvestada ja stressiolukordi ennetada, et loomadelgi oleks mõnus ja turvaline olla. Kindlasti tuleb ka meeles pidada, et loom on loom – kui ta käitub mõnes olukorras liigiomasel viisil, ei tohi teda selle eest karistada.

Kass ei mõista ega peagi mõistma, et vanavanaemalt päritud kuuseehe on kallis perekonnareliikvia, küülik ei taipa, et kenade vilkuvate tulukeste vahel looklev juhe ei ole närimiseks, koer ei tunneta intellektuaalsel tasandil, et kuhjaga piparkoogivaagen laual pole toiduvaru.

Pühadeaegsed toidukorrad on pererahval tavapärasest rikkalikumad ning road sageli rasvasemad. Pahatihti leitakse, et loomadki võiksid pühade puhul saada mõne parema pala – ja poetatakse neile suutäisi peoroogadest.

Rasvane sealiha, pasteet ja piparkoogid võivad aga mõjuda lemmiku, eriti koera tervisele halvasti (võib tekkida kõhulahtisus, oksendamine jm).

Kassid on õnneks toidu suhtes üsna pirtsakad ja neid enamasti üle sööta ei õnnestu. Arukas on aga anda loomadele ka pühade ajal tavapärases koguses sedasama toitu, millega nad on iga päev harjunud.

Kui on kahtlus, et loom on söönud midagi ohtlikku, mürgist või seedimatut (loomale ohtlikud toiduained, ravimid, võõrkehad vmt), mida siis teha?

Kui on tegemist väga väikest tõugu koera, kutsika või eaka loomaga, kes mitu korda oksendab või kellel püsib kõhulahtisus, väljaheites on verd või on näha, et tal on kõhus valu, siis tuleks tingimata võtta kiiresti ühendust loomaarstiga.