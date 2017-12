Kuigi tänavu ei satu kõik pühad tööpäevadele, on paljudel inimestel jõulude ja aastavahetuse paiku siiski tavalisest rohkem vaba aega. On neidki, kes tavatsevad võtta jõulude ajaks puhkuse, et pikalt pühasid nautida. Mida aga ette võtta, et kogu vaba aeg vaid piduroogade pugimisele ei kuluks?

Muusikud on just jõulude ajaks eriti pingutanud, et pakkuda midagi igale maitsele.

Klassikalise muusika austajad võivad kuulama minna näiteks C-JAMi või The Ilves Sistersit, popmuusikast lugu pidav publik saab nautida laule Inese ja Ott Leplandi, Elina Borni ja Stig Rästa ja paljudes teiste esituses.

Näiteks Tanja, Nele-Liis Vaiksoo ja Marta Laan lubavad, et nende jõulutuur on kiiksuga – millisega, see selgub alles kontserdil. Mitmel jõulutuuril teevad kaasa ka lapsed, teiste seas saab näha teleekraanilt tuttavaks saanud väikest Oliveri. See aga tähendab, et nii mõnelegi kontserdile võib minna koos lastega. Muidugi võib otsida ka midagi hoopis teistsugust.

Kui tahetakse kogeda midagi väga pidulikku, tasub soetada pääsmed näiteks Estonia või Vanemuise aastalõpuballile – tõeliselt väärikas viis uut aastat tervitada.

Astu mugavus tsoonist välja

Kui jõulurahu tundub sinule igav ja üheülbaline, võib vabu päevi kasutada hoopis millekski ekstreemseks. Viimasel ajal populaarsust kogunud põgenemistoad on avatud ka jõulude paiku.

Miks veeta jõulud diivanil konutades ja telekat vahtides, kui saab hoopis minna põgenemistuppa nimega piinakamber? Kindlasti pakub see rohkem elamusi kui mis tahes teleprogramm.

Kui on isu millegi veelgi proovilepanevama jä- rele, võib osaleda Ekstreempargi jõulumatkal. Igal aastal 25. detsembril kogunevad Haanjasse sajad matkalised, kes vallutavad koos 20 kõrgemat Eesti mäge.

Sportlik katsumus saab alguse hommikul Haanjas ja kestab öötundideni. Kes nii pikka retke ette võtta ei julge, võib liituda jõulumatkaga Mulgimaal Rubina soos.

Kell 11 algav matk kestab paar-kolm tundi ja kulgeb räätsadel läbi Rubina raba. Kes aga eelistab liikuda omapäi või sõprade seltskonnas, võib alati üürida RMK metsamajakese ning veeta jõulud metsiku looduse keskel, eemal linnakärast ja jõuluhullusest.

Külasta jõulumaad

Kui jõulutunne kuidagi tekkida ei taha, on üks võimalus külastada jõulumaad. Selgub, et selleks ei peagi tingimata Lapimaale põ- rutama, ka Eestis on mitu jõulumaad. Näiteks võib kaotsiläinud jõulutunnet ja jõuluvana minna otsima Ihaste jõulumaale, Setu jõulumaale, seada sammud Äkkeküla jõululinna või vaadata hoopis, mida teeb pühade ajal Lotte oma jõulumaal.

Jõulurõõmu jagub ka linnadesse. Tartus Raekoja platsil on avatud valgusküla ning Narvas võib jõuluaskeldusi nautida linnuses, kus saab mängida, meisterdada ja mõnusalt teed juua.

Pidutse nagu ei kunagi varem

Aastavahetus ei pea tingimata mööduma vaid eneseharimise ja kultuuri tähe all. Aastalõpus võib ju ka lihtsalt tõelist peomöllu nautida. Kõige rohkem võimalusi pakub selleks mõistagi pealinn.

Näiteks võib külastada 30. detsembril kohta nimega Suhkrumoll, kus peetakse tõelist räpipidu. Veelgi enam: pärast professionaalide lavalt lahkumist saavad julgemad mikri haarata ja ka enda riimiseadmisoskuse laval proovile panna. Kes aga pealinnamelust ei hooli, võib pidutseda maal.

Üks võimalus on minna näiteks Jä- nedal Musta Täku Talli, kus 30. detsembri õhtul peetaval simmanil astub lavale rahva seas palavalt armastatud bänd Hellad Velled.

Astu sisse näitusele

Kuigi muuseumis käik ei tundu paljudele just põnevaim meelelahutus, ei seisne kõik näitused vaid sajanditaguste maalide ja esemete vaatamises. Tänapäeva muuseuminäitused on muutumas ühe põnevamaks.

Noorematele võib pakkuda huvi näitus „Uudistava pilguga. Maneristlik maal Varssavi Rahvusmuuseumist“ Kadrioru kunstimuuseumis. Nimelt on muuseumirahvas näituse elamuse vürtsitamiseks välja kuulutanud kunstimeemide konkursi. Seega saab iga külastaja maalidelt inspiratsiooni kogudes välja mõelda oma kunstimeemi ning sellega konkursil osaleda. Parimat meemimeistrit ootab ka auhind.

Kes aga tahab näitusel ise veel rohkem kaasa lüüa, võib sammud seada Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi. Seal on veel aasta lõpuni avatud elamusnäitus pallimängudest: igaüks saab ka ise palli kätte võtta ja enda sportlikud võimed proovile panna.

Kes aga tahab tervise eest hoolt kanda, võib läbi astuda tervishoiumuuseumist, kus on avatud näitus “Elada või mitte? Suhkrus on küsimus.” Hariv näitus annab vastuseid suhkruga seotud küsimustele. Neile, kes suhkrut sugugi ei karda, sobib aga nagu valatult näitus “Piparkoogi Maania”.

Tallinna kesklinnas disaini- ja arhitektuurigaleriis üleval oleval näitusel on väljas ahhetamapanevad taiesed, mis kõik on valmistatud piparkookidest.

Reisi mööda Eestit

Väikesed külakeskusedki, rääkimata linnadest, seavad end jõuluehteisse ning korraldavad jõulumüüke ja -laatasid.

Kuigi Tallinna vanalinna jõuluturgu peetakse Euroopa üheks kaunimaks, tasub kindlasti külastada ka väiksemaid – või sõita lihtsalt teiste linnade jõuluilu nautima.

Rakverre näiteks on tänu linnakunstnik Teet Suure kuuseuuendustele jõudnud mõnes peres saada juba vankumatuks jõulutraditsiooniks.

Lastega peredes, kus seni on kõik sõidud tehtud oma autoga, tasub kaaluda rongireisi, mis mõnele lapsele võib olla omaette elamus, miks mitte ka talvist praamisõitu. Viimase puhul võib sihiks võtta jõuluehteis Kuressaare – või hoopis Kassari puhkekeskuse jõululaada Hiiumaal.

Rakvere jõulukuusk (Robin Roots)

Proovi üht-teist alternatiivset

Kuigi eestlasi on peetud väga usukaugeks rahvaks, on just jõulud aeg, kui sammud saab seada kirikusse. Kui ühendus jumalaga jääb leidmata, siis hingerahu ja jõuluhardust leidub pühakojas kindlasti. Kes aga tahab oma hingele muudmoodi pidet leida, võib pöörduda Väekate Sündmuste Agentuuri, kes korraldab väetantsuõhtuid.

Ürituse korraldaja sõidab vajadusel huviliste juurde ise kohale ja aitab neil tantsu kaudu endas väge avastada. Kes on aga huvitatud tervendajavõimete arendamisest, saab esimesel jõulupühal osaleda Tallinnas maagilise reiki koolitusel.

Koos lastega midagi põnevat

Muidugi on lastel palju põnevust ka niisama jõuluehteis linna kolama sõites, aga kes ütles, et pühade ajal ei tohi midagi harivat ette võtta. Tegelikult on palju võimalusi, kuidas vaba aega kasulikult veeta ja kaasata sellesse ka pere pisemad. Näiteks on detsembris Tartu ülikooli muuseumis hullu teadlase eksperimendihommikud.