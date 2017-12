Novembri lõpus lahvatanud õunaskandaal võttis uue pöörde – politsei algatas ettevõtte Mulgi Õun suhtes kriminaalmenetlust. Seda võltsimise tunnuste alusel.

„Politsei alustas antud asjas kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb dokumendi, pitsati ja plangi võltsimist. Menetluse käigus selgitatakse, kas ja milliseid kuriteo tunnuseid ettevõtte tegevuses esines. Kriminaalmenetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur,“ ütles politsei pressiesindaja Maria Gonjak.

Silmatorkavalt hea välimusega õunad ilmusid suurtesse kaubanduskeskustesse müüki novembris, kandes silte „Renett“ ja „Kuldrenett". Selgus aga, et kummalgi juhul ei olnud reaalselt tegemist eestlastele hästi tuntud õunasordiga „Liivi kuldrenett“, kuigi pakendil oli märgitud õunte päritolumaaks Eesti. Kuna OÜ Mulgi Õun ei suutnud ka põllumajandusametile tõestada, millises riigis nende turustatud õunad „Renett“ ja „Kuldrenett“ kasvanud on, pidid kauplused need müügilt kõrvaldama.

Mulgi Õuna tegevjuht, suusataja Aivar Rehemaa on aga varem ajakirjanduses väitnud, et õunakotis ikka oli kodumaiseid ubinaid. „Seal pakendis oli väga palju Liivi kuldrenetti, olid kuldrenetid, aga lihtsalt täna on tekkinud väga suur segadus selle õige sordi nimega. Kinnitame seda, et enamus pakendites oli õige õun.“ Rehemaa sõnul olid õunad kokku ostetud ümberkaudsetelt väiketootjatelt ning just seetõttu oli väga keeruline tõestada, kelle aiast need täpselt pärit olid.