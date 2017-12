Öeldakse, et raseduse ja sünnitusega muutub kõik. See kõik hõlmab loomulikult ka seksi. See, mis meeldis ja oli enne sünnitust, võib pärast lapse ilmale toomist olla hoopis teistmoodi.

Pärast sünnitust naise anatoomia ja ihu muutuvad, kirjutab Womens Health. Loomulikult võib muutuda ka see, mis naist erutab.

Et seks taas meeldivaks muutuks, võib kuluda aega. Ainus viis muutustest aimu saada ja nendega kohaneda on võimalikult erinevate seksipooside proovimine.