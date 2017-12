Lüliteid ja targa maja lahendusi tootev JUNG esitles eksklusiivsete disainlülitite kollektsiooni, mille autoriteks on disainer ja illustraator Britt Samoson, tuntud sisustusblogi Miramii autor ning ajakirja Anne & Stiil toimetus. Alates 1. detsembrist on JUNGi eksklusiivsete disainlülititega võimalik tutvuda Espaki Tallinna esinduses (Viadukti 42) avataval näitusel. Näitus jääb üles 31. jaanuarini 2018.

Lülitid on kujundatud spetsiaalselt selleks loodud ja kõigile kättesaadavas veebipõhises programmis JUNG Graphic Tool, mis võimaldab lülitile kanda disaini täpselt enda idee järgi. Sisearhitekti ja Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse liikme Maarja Varkki sõnul tahab täna igaüks oma kodu eriti omanäolisena näidata ning erilised lahendused on väga populaarsed. JUNGi Eesti esindaja Mark Meltsi sõnul sai võimalus omanäoliste lülitite kujundamiseks just sellest tulenevalt ka loodud. „Ise endale meelepärased lülitid kujundades võib olla kindel, et tulemus saab selline, mida ei leidu üheski teises kodus,“ ütles Melts.

Kollektsioonide loomisel on autorid inspiratsiooni saanud nii enda interjööridest kui jälginud, et lülitid kannaksid edasi neile omast stiili ja isikupära.

Disaineri ja illustraatori Britt Samosoni lüliteid ilmestavad tema 2013. aasta illustratsioonide näituselt "Tint ja taevas" pärinevad putukalaadsed olendid, mis autori sõnul haakuvad kompositsioonilises võtmes hästi just väikese pinna formaadiga. Samosoni sõnul mõtles ta lüliteid disainides hoolikalt sellele, et need just väikeses formaadis mõjukalt toimima hakkaksid. „Kuna lüliti klahv on võrdlemisi tilluke, siis sobib seda minu silmis kaunistama kas hästi konkreetne kujund või ülimalt abstraktne tekstuur,“ ütles Samoson.

Tuntud sisutusblogi Miramii autor Miramii iseloomustab enda loomingut kui väikeseid kunstiteoseid, mis on disainitud kontrastiks heledatele pindadele. „Olen suur valgete seinte austaja ning ei ole olnud kodu, mis seda kirge tunda poleks saanud. Lapse saamine on kaasa toonud ka kire värvide vastu, kuid mitte nii, et elutoa seinad kirevaks võõbatud saaksid. Nii tulin lülite disainimisel mõttele kujutada neid kui eraldiseisvad kunstiteoseid, mis heledatel seintel võimsalt mõjuksid ja täidaksid ka minu janu värvide järele,“ ütles Miramii.