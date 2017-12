Laevakaitsja Kristo Koha ema Ülle kinnitab härda häälega, et poeg on kodus Läänemaal. „Ta praegu on õues, ajab lund,“ muigab Ülle neljapäeva pärastlõunal, et poeg ei tahtnud toas käed rüpes istuda.

„Eks seda peab mõistma, et neile (laevakaitsjatele – G.R.) peab andma natuke aega kohaneda. Aga muidu on temaga kõik hästi,“ lisab ta.

Ülle käis kolmapäeva hilisõhtul pojal ka Tallinna lennujaamas vastas. Sealt edasi liiguti sisekaitseakadeemia juurde, kus õpib Kristo vend. „Kuna tal oli koolipäev, siis tuli ta pärast Kristol vastas käimist tagasi ühiselamusse viia. Aga vähemalt nägi vanem vennas Kristo ära. Seda pealt näha, kuidas vennad teineteist tervitasid ja kallistasid – ema süda tundis nii head meelt, et lõpuks vennad kokku said."