Elame maailmas, kus meil soovitatakse parema seksi nimel osta sensuaalset ihupesu, proovida uusi poose, harrastada rollimänge ja kasutada vibraatorit.

Ent psühholoog Sarah Hunter Murray kinnitab ajakirjas Psychology Today, et ta on oma uurimustes avastanud: seksinaudingu suurendamiseks ei pea midagi tegema. Vaja on ainult hetkes elada.

„Kui soovituste küllus paneb teil pea huugama, võib teie intiimelu kasu saada sellest, et võtate tempo maha, hingate, keskendute hetkele ega tee midagi erilist,“ õpetab Murray.