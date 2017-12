Kui asud remontima ja sisustama väikest vannituba, siis on kõige tavalisem küsimus – kuidas asju kõige nutikamalt paigutada? Millise sisustuse kasuks üldse saab otsustada? On ju tillukese vannitoa puhul põhimureks asjaolu, et ruumi on vähe.

Tegelikult saab ka väike vannituba olla õdus, praktiline ja miks mitte ühtlasi luksuslik. Tuleb vaid kodu kõige väiksema ruumi planeerimisel olla nutikas ja ühendada omavahel nii praktilisus kui visuaalselt avar mulje.

Kujundamisele tasub läheneda terviklikult ja samal ajal tuleks meeles hoida, et väikese vannitoa puhul on olulised märksõnad lihtsus ja detailide vähesus.

Kas valida vann või dušinurk?

Kui ruumi on rohkesti, siis saad pikemalt mõtlemata valida variandi, mis sulle kõige rohkem meeldib. Pisikese vannitoa korral on vaja aga kauem arutleda – kas sinna on otstarbekas paigutada vann või on mõistlik teha hoopis dušinurk?

Eks maitse-eelistus mängib siin siiski rolli, sest tänapäeval on ka väiksemasse ruumi sobivate vannide valik küllaltki lai. Mõni meist tunneb, et vannita lihtsalt ei saa! Nii mõnus on ju külmal talveõhtul koju tulles lasta vann sooja vett täis, lisada pisut vahtu ja panna tuju tõstmiseks põlema mõned küünlad. Tõeline nauding, lõõgastus ja põgenemine argipäevast!

Mõni pere soovib väikesest vannitoast hoolimata, et olemas oleks mõlemad variandid – nii dušš kui ka vann. Sellisel juhul on võimalik kaaluda lahendust, kus on need kaks omavahel ühendatud. Kui ruumi napib, siis on võimalik valida näiteks alusvanniga dušikabiin. Alusvanni saab väga edukalt kasutada väikelaste vannitamiseks.

Mis loob avarama mulje?

Väikeses ruumis loovad hubase atmosfääri looduslikud materjalid. Avarama mulje aitavad tekitada heledad värvid ja päris kindlasti ka suur peegel.

Mööbli puhul on samuti kasulik kõik põhjalikult läbi mõelda. Näiteks soovitatakse väikesesse vannituppa lahtisi riiuleid. Peale selle kasuta nutikalt nii seina- kui põrandapinda. Arutle, kas tavapärane valamukapp sobiks hästi või oleks kasulikum soetada mööbel, mida saab kinnitada seinale?

Kui vannitoas on mõlemad – nii vann kui ka wc-pott, siis tasuks viimane kinnitada võimaluse korral samuti seinale. Nõnda jääb arvestatav hulk põrandapinda vabaks ja ruumi on lihtsam korras hoida ning koristada. Vähe ruumi võtab ka peidetud loputuskastiga tualetipott, kuid siis peab olema kindel, et kast ikka seina taha ära mahub.

Pesumasin väikeses vannitoas – jah või ei?

Harilikult tahetakse vannituppa paigutada ka pesumasin. Paljudel juhtudel ei mahu see sinna kuigi kenasti, sest ruumi niigi napib ja kõik asjad kipuvad üksteise otsa kuhjuma. Tervikliku lahenduse loomiseks sobib mõnel juhul n-ö tööpinna tekitamine, milles on süvistatud valamu ja mille all on peidus ka pesumasin ning ehk isegi mõned panipaigad.

Kui ka sellise lahenduse jaoks ruumi ei ole, siis tasub pesumasina asupaik luua ehk hoopis mujale. Pesumasin ei pea tingimata olema vannitoas, eriti kui ruumi on väga vähe ja mujale (esikusse, kööki) sobituks see tunduvalt paremini.

Kindlasti tasub pesumasina ostul silmas pidada, et pealtlaetav pesumasin võtab vähem ruumi kui eestlaetav. Samas eestlaetava pesumasina pealispinda on võimalik kasutada vaba ruumina.

Kokkuvõtvad nõuanded väikese vannitoa sisustamiseks

Paiguta asju nutikalt – funktsionaalsus ja mahutavus.

Võimalusel soeta seinakinnitusega tooted.

Heledad toonid ja suur peegel loovad avarama mulje.

Meeldiv peegelvalgustus tekitab hubase tunde.

Kui vajad pesumasinat, kas eestlaetavat või pealtlaetavat?

Dušš või vann? Võimalik on ühendada mõlemad.

Kindlasti tuleb enne tegutsemist vaadata üle ka tehnilised võimalused – kanalisatsioon, äravoolud ja ventilatsioon. Alles seejärel saab asuda kujundama vannitoa stiili.

Illustreeriv foto www.pexels.com

Artikli avaldas e-pood www.kaup24.ee

