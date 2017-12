„Meie peamine klientuur on naisterahvad, sest nende pikad juuksed kipuvad vannides ja dušinurkades ummistusi tekitama. Samuti hakkavad muret põhjustama kraanikaussi kogunevad toidujäägid. Kui kõige selle vastu ei saa abi poesmüüdavatest toruummistusvahenditest, pöördutakse meie poole,“ räägib Krauss Baltic OÜ tootmisjuht Margus Vainu.

Miks aga poes leiduvad toruummistusvahendid kuigi hästi ei tööta? „Põhjus on lihtne: toidupoodides ei tohi müüa kangeid kemikaale. Seal müügiloleva torupuhastusvahendi toimeaine on maksimaalselt 5%, meie oma aga 96% suuruse tugevusega,“ selgitab Vainu.

Selline kontrast toimeainete tugevuse vahel tekitab muidugi küsimuse, kas Kraussi toodete kasutamine üldse on ohutu. „Loomulikult ei kahjusta need tooted ei plastikust ega metallist torustikke, kuid jälgida tuleb etteantud juhiseid nende kasutamiseks. Samuti on nad ohutud kasutajatele, kui nad peavad kinni kasutusjuhendite nõuetest,“ kinnitab Vainu.

Seega tuleks võimalusel kasutada kummikindaid, et puhastusvahendi graanulid ei kahjustaks nahka. „Tegemist on kuivgraanulitega, mis hakkavad veega kokkupuutel reageerima. Kui käsi on märg, siis tekib söövitav tunne. Sel puhul tuleb käed kiiresti hästi korralikult ära pesta,“ räägib Vainu.

Kraussi tootevalikus on kaks erinevat tõhusat vahendit: professionaalne torupuhastusaine ja professionaalne pesumasinapuhastusaine.

Muide – ettevõtte Krauss Baltic OÜ taga seisavad inimesed, kes on olnud hädas täpselt samade toruprobleemidega nagu paljud meist. Kui ei leitud torupuhastusvahendit, mis efektiivselt ummistusi likvideeriks, otsustati see ise luua. Pärast rohkeid konsultatsioone nii keemiku kui ka inseneri taustaga inimestega loodi puhastusvahend Krauss.

Tooteid saab osta veebilehe KRAUSS.EE kaudu!